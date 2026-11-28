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Шторм остановил паром в Севастополе
Шторм остановил паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Шторм остановил паром в Севастополе
В субботу вечером в Севастополе приостановлены рейсы парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T17:15
2026-11-28T17:15
2026-11-28T17:15
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В субботу вечером в Севастополе приостановлены рейсы парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В Севастополе в субботу усилился ветер до 20-25 метров в секунду. Штормовое предупреждение в городе объявлено и на 29-30 ноября.В Крыму в выходные на погоду влияет черноморский циклон – температура снизится и ливни перейдут в снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Шторм остановил паром в Севастополе
В Севастополе паром приостановил рейсы из-за шторма