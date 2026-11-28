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Шторм остановил паром в Севастополе

Шторм остановил паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Шторм остановил паром в Севастополе

В субботу вечером в Севастополе приостановлены рейсы парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T17:15

2026-11-28T17:15

2026-11-28T17:15

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В субботу вечером в Севастополе приостановлены рейсы парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В Севастополе в субботу усилился ветер до 20-25 метров в секунду. Штормовое предупреждение в городе объявлено и на 29-30 ноября.В Крыму в выходные на погоду влияет черноморский циклон – температура снизится и ливни перейдут в снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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