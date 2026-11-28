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Счет на доли секунды: что делать при встрече с волком в Крыму
Счет на доли секунды: что делать при встрече с волком в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Счет на доли секунды: что делать при встрече с волком в Крыму
Гипотетическая вероятность встретить волка в лесах Крыма существует, тем более, если брать во внимание увеличение численности хищников в этом году. О том, как... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T20:52
2026-11-28T20:52
2026-11-28T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Гипотетическая вероятность встретить волка в лесах Крыма существует, тем более, если брать во внимание увеличение численности хищников в этом году. О том, как вести себя в критический момент, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым министерства экологии и природных ресурсов Рустам Шафиев.В то же время остается вероятность и опасность встречи с раненым животным.Вполне возможна и встреча с одичавшей собакой, у которой вообще нет боязни человека. С ней также нужно вести себя крайне осторожно, животное может быть агрессивным и не обязательно от того, что больно или ранено, заметил спикер.В Крыму волки, по словам Шафиева, относительно небольших размеров, в отличие от северных районов и средней полосы России, где встречаются крупные экземпляры весом больше 70 килограммов."На территории степи волк питается зайцами, мелкой птицей, которую может поймать, возможно, фазанами. Мыши и другие грызуны в том числе являются частью рациона волка. В целом волк ест все, что может поймать. На территории горнолесной зоны у него другая поведенческая особенность - он питается копытными. Это мелкие кабаны, олень, косуля, муфлон", - рассказал специалист.За последние десять лет, подытожил он, в Крыму зафиксировано лишь два случая нападения волка на человека и четыре случая – на животных. Это очень маленькая статистика, считает старший госинспектор министерства экологии Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: когда и что можно добыватьПравительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людейНапавший на людей в Крыму волк был болен бешенством
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крым, животные, природа, минприроды крыма, совет эксперта, общество, охота
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Гипотетическая вероятность встретить волка в лесах Крыма существует, тем более, если брать во внимание увеличение численности
хищников в этом году. О том, как вести себя в критический момент, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым министерства экологии и природных ресурсов Рустам Шафиев.
"Девяносто девять процентов, что такая встреча будет длиться доли секунды, потому что пока человек моргнет, волк уже испарится, как привидение. Друг на друга глянули - и все!" - отметил гость эфира.
В то же время остается вероятность и опасность встречи с раненым животным.
"Это - прописные истины поведения с любым диким зверем. Ни в коем случае нельзя от него убегать, поворачиваться спиной. Можно попробовать "увеличить себя в размерах" - поднять руки, начать шуметь, если есть что-нибудь громкое, постучать, взять какую-то палку. Напугать его. И постараться все-таки от животного отойти как можно дальше", - посоветовал специалист.
Вполне возможна и встреча с одичавшей собакой, у которой вообще нет боязни человека. С ней также нужно вести себя крайне осторожно, животное может быть агрессивным и не обязательно от того, что больно или ранено, заметил спикер.
"Если все-таки животное не уходит, нужно попробовать показать ему свое преимущество над ним. С учетом того, что волки по деревьям не лазают, в отличие от медведей, есть вероятность забраться на какую-нибудь возвышенность и занять определенную оборону, попробовать вызвать, егерскую службу, государственных инспекторов, в крайнем случае МЧС, чтобы как-то себе помочь", - рекомендовал начальник управления охотничьего хозяйства.
В Крыму волки, по словам Шафиева, относительно небольших размеров, в отличие от северных районов и средней полосы России, где встречаются крупные экземпляры весом больше 70 килограммов.
"На территории степи волк питается зайцами, мелкой птицей, которую может поймать, возможно, фазанами. Мыши и другие грызуны в том числе являются частью рациона волка. В целом волк ест все, что может поймать. На территории горнолесной зоны у него другая поведенческая особенность - он питается копытными. Это мелкие кабаны, олень, косуля, муфлон", - рассказал специалист.
За последние десять лет, подытожил он, в Крыму зафиксировано лишь два случая нападения волка на человека и четыре случая – на животных. Это очень маленькая статистика, считает старший госинспектор министерства экологии Крыма.
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