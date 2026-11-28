https://crimea.ria.ru/20261128/schet-na-doli-sekundy-chto-delat-pri-vstreche-s-volkom-v-krymu-1161352639.html

Счет на доли секунды: что делать при встрече с волком в Крыму

Счет на доли секунды: что делать при встрече с волком в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Счет на доли секунды: что делать при встрече с волком в Крыму

Гипотетическая вероятность встретить волка в лесах Крыма существует, тем более, если брать во внимание увеличение численности хищников в этом году. О том, как... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T20:52

2026-11-28T20:52

2026-11-28T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Гипотетическая вероятность встретить волка в лесах Крыма существует, тем более, если брать во внимание увеличение численности хищников в этом году. О том, как вести себя в критический момент, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым министерства экологии и природных ресурсов Рустам Шафиев.В то же время остается вероятность и опасность встречи с раненым животным.Вполне возможна и встреча с одичавшей собакой, у которой вообще нет боязни человека. С ней также нужно вести себя крайне осторожно, животное может быть агрессивным и не обязательно от того, что больно или ранено, заметил спикер.В Крыму волки, по словам Шафиева, относительно небольших размеров, в отличие от северных районов и средней полосы России, где встречаются крупные экземпляры весом больше 70 килограммов."На территории степи волк питается зайцами, мелкой птицей, которую может поймать, возможно, фазанами. Мыши и другие грызуны в том числе являются частью рациона волка. В целом волк ест все, что может поймать. На территории горнолесной зоны у него другая поведенческая особенность - он питается копытными. Это мелкие кабаны, олень, косуля, муфлон", - рассказал специалист.За последние десять лет, подытожил он, в Крыму зафиксировано лишь два случая нападения волка на человека и четыре случая – на животных. Это очень маленькая статистика, считает старший госинспектор министерства экологии Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: когда и что можно добыватьПравительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людейНапавший на людей в Крыму волк был болен бешенством

https://crimea.ria.ru/20261125/pochemu-vyrosla-chislennost-volkov-v-krymu-1161348646.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, животные, природа, минприроды крыма, совет эксперта, общество, охота