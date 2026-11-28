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Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой
Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой
Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой для человечества, добавив, что она является инструментом Запада для сокращения... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T14:39
2026-11-28T14:39
2026-11-28T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой для человечества, добавив, что она является инструментом Запада для сокращения населения.Термин "воук" (woke) происходит из афроамериканского английского, обозначает чрезмерное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости в вопросах политкорректности."Поэтому они (продвигающий такую повестку Запад – ред.) размышляют только и исключительно о сокращении населения планеты, а воук-повестка – один из инструментов", - добавил он.Прославленному югославскому и сербскому режиссеру во вторник исполнилось 72 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эмир кустурица, политика, общество, новости
Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой
Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой для человечества, добавив, что она является инструментом Запада для сокращения населения.
Термин "воук" (woke) происходит из афроамериканского английского, обозначает чрезмерное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости в вопросах политкорректности.
"Величайшей угрозой является воук-повестка, для нее характерен нигилизм, потому что у нее нет своих идеалов и своих целей. С другой стороны, сейчас на планете слишком большое число людей, их социальное положение не разрешается распределением материальных благ, наоборот, все меньшее число людей получает все больше денег", - сказал сербский режиссер РИА Новости.
"Поэтому они (продвигающий такую повестку Запад – ред.) размышляют только и исключительно о сокращении населения планеты, а воук-повестка – один из инструментов", - добавил он.
Прославленному югославскому и сербскому режиссеру во вторник исполнилось 72 года.
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