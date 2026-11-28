https://crimea.ria.ru/20261128/rezhisser-kusturitsa-nazval-vouk-povestku-velichayshey-ugrozoy-1161473725.html

Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой

Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Режиссер Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой для человечества, добавив, что она является инструментом Запада для сокращения... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T14:39

2026-11-28T14:39

2026-11-28T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой для человечества, добавив, что она является инструментом Запада для сокращения населения.Термин "воук" (woke) происходит из афроамериканского английского, обозначает чрезмерное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости в вопросах политкорректности."Поэтому они (продвигающий такую повестку Запад – ред.) размышляют только и исключительно о сокращении населения планеты, а воук-повестка – один из инструментов", - добавил он.Прославленному югославскому и сербскому режиссеру во вторник исполнилось 72 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмир кустурица, политика, общество, новости