https://crimea.ria.ru/20261128/reshenie-po-krymskomu-mostu-i-novyy-les-v-sevastopole--glavnoe-za-den-1161479087.html

Решение по Крымскому мосту и новый лес в Севастополе – главное за день

Решение по Крымскому мосту и новый лес в Севастополе – главное за день - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Решение по Крымскому мосту и новый лес в Севастополе – главное за день

Правительство России согласовало проект восстановления Крымского моста после ударов ВСУ в ноябре. В Киеве и области поражены электроподстанция и... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T21:36

2026-11-28T21:36

2026-11-28T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России согласовало проект восстановления Крымского моста после ударов ВСУ в ноябре. В Киеве и области поражены электроподстанция и теплоэлектроцентраль, обеспечивающие работу украинской "оборонки". ВСУ атаковали прифронтовые регионы России - есть жертвы. Крым получит из федерального бюджета дополнительные средства на мелиорацию земель до конца года. В Севастополе заложили новый лес в рамках всероссийской акции. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Решение по Крымскому мосту принятыПравительство РФ согласовало проект восстановления Крымского моста – все сроки и ответственные определены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Удары по Киеву и областиВ субботу Вооруженные силы России нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Разбиты электроподстанция "Нивки" 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждена инфраструктура критического объекта. По его данным, в городе начались перебои с водоснабжением и светом.Атака на "скорую" и автобус с рабочимиБеспилотник ВСУ в субботу атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона. Среди пострадавших - главный врач больницы Николай Лысенко.В Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по служебному автобусу компании "Мираторг". ранения получили девять человек, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Деньги на мелиорацию земель в КрымуРеспублика Крым дополнительно получит 1,4 миллиарда рублей на мелиорацию земель до конца года. Об этом сообщили в правительстве России. С учетом дополнительно выделенных средств всего в 2026 году региону будет направлено более 232 миллионов рублей. В правительстве уточнили, что власти Крыма заявили о необходимости дополнительного финансирования своего проекта мелиорации.Новый лес в СевастополеСевастополь замкнул 8-й сезон Всероссийской акции "Сохраним лес" высадкой нового леса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, в Мекензиевском лесничестве на площади 1,1 гектара высадили свыше 7 тысяч саженцев сосны крымской, вишни магалебской и кипариса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261128/situatsiya-s-energosnabzheniem-kryma-pochemu-utrom-i-vecherom-dolgo-net-sveta-1161476075.html

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https://crimea.ria.ru/20261128/glavnye-simptomy-ospy-obezyan-perechislil-onischenko-1161471344.html

https://crimea.ria.ru/20261128/volshebnaya-palochka-i-govoryaschiy-kot-chto-prosyat-u-deda-moroza-deti-v-rossii-1161470477.html

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