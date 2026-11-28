Решение по Крымскому мосту и новый лес в Севастополе – главное за день
Решение по Крымскому мосту и новый лес в Севастополе – главное за день
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВид с Митридатской лестницы на Крымксий мост в Керчи
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России согласовало проект восстановления Крымского моста после ударов ВСУ в ноябре. В Киеве и области поражены электроподстанция и теплоэлектроцентраль, обеспечивающие работу украинской "оборонки". ВСУ атаковали прифронтовые регионы России - есть жертвы. Крым получит из федерального бюджета дополнительные средства на мелиорацию земель до конца года. В Севастополе заложили новый лес в рамках всероссийской акции.
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Решение по Крымскому мосту приняты
Правительство РФ согласовало проект восстановления Крымского моста – все сроки и ответственные определены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы", – сказал он.
Удары по Киеву и области
В субботу Вооруженные силы России нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Разбиты электроподстанция "Нивки" 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждена инфраструктура критического объекта. По его данным, в городе начались перебои с водоснабжением и светом.
Атака на "скорую" и автобус с рабочими
Беспилотник ВСУ в субботу атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона. Среди пострадавших - главный врач больницы Николай Лысенко.
В Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по служебному автобусу компании "Мираторг". ранения получили девять человек, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Деньги на мелиорацию земель в Крыму
Республика Крым дополнительно получит 1,4 миллиарда рублей на мелиорацию земель до конца года. Об этом сообщили в правительстве России. С учетом дополнительно выделенных средств всего в 2026 году региону будет направлено более 232 миллионов рублей. В правительстве уточнили, что власти Крыма заявили о необходимости дополнительного финансирования своего проекта мелиорации.
Новый лес в Севастополе
Севастополь замкнул 8-й сезон Всероссийской акции "Сохраним лес" высадкой нового леса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, в Мекензиевском лесничестве на площади 1,1 гектара высадили свыше 7 тысяч саженцев сосны крымской, вишни магалебской и кипариса.