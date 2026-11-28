https://crimea.ria.ru/20261128/pochemu-nemtsy-boyalis-tashkenta-istoriya-legendarnogo-esmintsa-1161456011.html

Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца

Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца

89 лет назад, 28 ноября 1937 года, был спущен на воду эсминец "Ташкент" - лидер эскадренных миноносцев Военно-Морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T08:16

2026-11-28T08:16

2026-11-28T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 89 лет назад, 28 ноября 1937 года, был спущен на воду эсминец "Ташкент" - лидер эскадренных миноносцев Военно-Морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии СССР. Корабль строили в итальянском городе Ливорно в рамках программы знакомства советских инженеров с новейшими техническими решениями в промышленности развитых стран. Из-за осложнений в межгосударственных отношениях "Ташкент" был спущен на воду в недостроенном состоянии, а в апреле 1939 года после приемных испытаний прибыл в СССР. На Черном море корабль прошел дальнейшие проверки и установку вооружений.Первым командиром "Ташкента" стал капитан 2-го ранга Лев Владимирский, который занимался его приемкой в Ливорно. В состав флота корабль включили 5 октября 1939 года, а в строй он вступил еще через год. К началу Великой Отечественной войны на "Ташкенте" успели смениться два командира. В феврале 1941 года им стал капитан 3-го ранга Василий Ерошенко. Именно он повел один из лучших кораблей советского флота в бой.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, армия и флот, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, судостроение