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Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца
Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца
89 лет назад, 28 ноября 1937 года, был спущен на воду эсминец "Ташкент" - лидер эскадренных миноносцев Военно-Морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T08:16
2026-11-28T08:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 89 лет назад, 28 ноября 1937 года, был спущен на воду эсминец "Ташкент" - лидер эскадренных миноносцев Военно-Морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии СССР. Корабль строили в итальянском городе Ливорно в рамках программы знакомства советских инженеров с новейшими техническими решениями в промышленности развитых стран. Из-за осложнений в межгосударственных отношениях "Ташкент" был спущен на воду в недостроенном состоянии, а в апреле 1939 года после приемных испытаний прибыл в СССР. На Черном море корабль прошел дальнейшие проверки и установку вооружений.Первым командиром "Ташкента" стал капитан 2-го ранга Лев Владимирский, который занимался его приемкой в Ливорно. В состав флота корабль включили 5 октября 1939 года, а в строй он вступил еще через год. К началу Великой Отечественной войны на "Ташкенте" успели смениться два командира. В феврале 1941 года им стал капитан 3-го ранга Василий Ерошенко. Именно он повел один из лучших кораблей советского флота в бой.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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история, армия и флот, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, судостроение
Почему немцы боялись "Ташкента": история легендарного эсминца
89 лет назад на воду был спущен один из лучших кораблей советского флота "Ташкент"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 89 лет назад, 28 ноября 1937 года, был спущен на воду эсминец "Ташкент" - лидер эскадренных миноносцев Военно-Морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии СССР.
Корабль строили в итальянском городе Ливорно в рамках программы знакомства советских инженеров с новейшими техническими решениями в промышленности развитых стран.
Из-за осложнений в межгосударственных отношениях "Ташкент" был спущен на воду в недостроенном состоянии, а в апреле 1939 года после приемных испытаний прибыл в СССР. На Черном море корабль прошел дальнейшие проверки и установку вооружений.
Первым командиром "Ташкента" стал капитан 2-го ранга Лев Владимирский, который занимался его приемкой в Ливорно. В состав флота корабль включили 5 октября 1939 года, а в строй он вступил еще через год. К началу Великой Отечественной войны на "Ташкенте" успели смениться два командира. В феврале 1941 года им стал капитан 3-го ранга Василий Ерошенко. Именно он повел один из лучших кораблей советского флота в бой.
Многие немцы, воевавшие в 1941-1942 годах на юге Украины и в Крыму, надолго запомнили "Ташкент". Корабль до конца держал оборону Севастополя в самые тяжелые месяцы боев. Среди других военных судов его выделяли в том числе быстроходность и внешний вид.
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