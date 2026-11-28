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"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян
"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян - РИА Новости Крым, 28.11.2026
"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян
В конце года в России мошенники активно атакуют граждан по известным и новым схемам. В ход идут уловки по переводу средств от неизвестного отправителя,... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T19:28
2026-11-28T19:28
2026-11-28T19:28
мошенничество
общество
цифровая безопасность
киберпреступность
совет эксперта
алла храпунова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В конце года в России мошенники активно атакуют граждан по известным и новым схемам. В ход идут уловки по переводу средств от неизвестного отправителя, напоминание об уплате налогов с вредоносными ссылками, а также различные предпраздничные предложения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.По ее данным, в течение этого года не теряет популярности среди мошенников схема "перевод от незнакомца".Если вдруг вы вернете деньги по тем реквизитам, которые вам скинут мошенники, предостерегла она, следующим этапом будет звонок от какой-нибудь "спецслужбы" со словами, что вы перевели деньги на счет экстремиста-террориста, и теперь вы под контролем, то есть последует волна запугиваний."Что делать, если пришли неизвестные деньги? Во-первых, сейчас в банковском приложении есть кнопка "Вернуть" или "Вернуть по СБП" (системе быстрых платежей). Нажимаете, и деньги просто вернутся отправителю платежа. Здесь никаких рисков нет", - уверена специалист.В случае, если получатель не может найти эту опцию в приложении, ему следует незамедлительно позвонить в банк и сообщить о поступлении перевода, добавила она, и дать банку одобрение на возврат денежных средств отправителю.Также россиянам в преддверии Нового года на электронную почту нередко приходят мошеннические предложения с фейковых страниц о различного рода распродажах и скидках, дополнила спикер, но "хитом" данного времени года являются мошеннические напоминания об уплате налогов.Примечательно, что сразу после первого декабря, обозначила Алла Храпунова, по статистике, со второго по восьмое декабря, мошенники массово начинают рассылать уведомления, что оплата не прошла и надо там что-то допроверить, доначислить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли 7 миллиардов рублей, но банки спасли более 2 триллионов рублейЭксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в RobloxРомантические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
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мошенничество, общество, цифровая безопасность, киберпреступность, совет эксперта, алла храпунова
"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян
Вы не заплатили налоги: в России у мошенников появился "декабрьский хит"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
В конце года в России мошенники активно атакуют граждан по известным и новым схемам. В ход идут уловки по переводу средств от неизвестного отправителя, напоминание об уплате налогов с вредоносными ссылками, а также различные предпраздничные предложения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
По ее данным, в течение этого года не теряет популярности среди мошенников схема "перевод от незнакомца".
"Хочу предупредить, сейчас этим очень активно пользуются мошенники, нам часто про это рассказывают. На счет "прилетает" неизвестный перевод какой-то существенной суммы, например, 40-50 тысяч рублей. В этом случае вас фактически пытаются вовлечь в схему дропперства. Кто-то вам пишет или звонит и говорит: "Ой, я ошибся в одной циферке, пожалуйста, перекиньте эти денежки, я вам номер телефона скину". И вы дальше переводите деньги. Ни в коем случае этого делать нельзя, даже если сумма маленькая и вам кажется, что тут вовлечения быть не может", - подчеркнула специалист.
Если вдруг вы вернете деньги по тем реквизитам, которые вам скинут мошенники, предостерегла она, следующим этапом будет звонок от какой-нибудь "спецслужбы" со словами, что вы перевели деньги на счет экстремиста-террориста, и теперь вы под контролем, то есть последует волна запугиваний.
"Что делать, если пришли неизвестные деньги? Во-первых, сейчас в банковском приложении есть кнопка "Вернуть" или "Вернуть по СБП" (системе быстрых платежей). Нажимаете, и деньги просто вернутся отправителю платежа. Здесь никаких рисков нет", - уверена специалист.
В случае, если получатель не может найти эту опцию в приложении, ему следует незамедлительно позвонить в банк и сообщить о поступлении перевода, добавила она, и дать банку одобрение на возврат денежных средств отправителю.
"Если вам начинает названивать человек, который говорит, что ошибся, вы ему говорите: пожалуйста, позвоните в ваш банк. Я своему банку дал одобрение, чтобы деньги вам вернули, поэтому обращайтесь, деньги вам поступят. Давайте все делать в рамках правового поля. Таким образом, вы защитите себя и не попадете в такие сети, которые мошенники сейчас очень активно расставляют", - посоветовала эксперт.
Также россиянам в преддверии Нового года на электронную почту нередко приходят мошеннические предложения с фейковых страниц о различного рода распродажах и скидках, дополнила спикер, но "хитом" данного времени года являются мошеннические напоминания об уплате налогов.
"Сейчас до первого декабря мы должны заплатить налоги. И у меня тоже уже пришло уведомление в кавычках о том, что "вы не заплатили налоги, проверьте, перейдите по ссылке". Помним - по ссылке переходить нельзя! Проверить вашу задолженность по налогам можно в Госуслугах, или в личном кабинете налогоплательщика", - напомнила она.
Примечательно, что сразу после первого декабря, обозначила Алла Храпунова, по статистике, со второго по восьмое декабря, мошенники массово начинают рассылать уведомления, что оплата не прошла и надо там что-то допроверить, доначислить.
"Это традиционная история последних двух лет точно. Причем, всегда иконка в письме, в электронной почте, похожа или на ФНС или на Госуслуги, поэтому люди пугаются и начинают переходить по ссылкам. Друзья, обязательно проверяем адрес отправителя!" - призвала она.
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