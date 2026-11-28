https://crimea.ria.ru/20261128/perevod-ot-neznakomtsa-i-oplata-nalogov--moshenniki-atakuyut-rossiyan-1161343504.html

"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян

"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян - РИА Новости Крым, 28.11.2026

"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян

В конце года в России мошенники активно атакуют граждан по известным и новым схемам. В ход идут уловки по переводу средств от неизвестного отправителя,... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T19:28

2026-11-28T19:28

2026-11-28T19:28

мошенничество

общество

цифровая безопасность

киберпреступность

совет эксперта

алла храпунова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В конце года в России мошенники активно атакуют граждан по известным и новым схемам. В ход идут уловки по переводу средств от неизвестного отправителя, напоминание об уплате налогов с вредоносными ссылками, а также различные предпраздничные предложения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.По ее данным, в течение этого года не теряет популярности среди мошенников схема "перевод от незнакомца".Если вдруг вы вернете деньги по тем реквизитам, которые вам скинут мошенники, предостерегла она, следующим этапом будет звонок от какой-нибудь "спецслужбы" со словами, что вы перевели деньги на счет экстремиста-террориста, и теперь вы под контролем, то есть последует волна запугиваний."Что делать, если пришли неизвестные деньги? Во-первых, сейчас в банковском приложении есть кнопка "Вернуть" или "Вернуть по СБП" (системе быстрых платежей). Нажимаете, и деньги просто вернутся отправителю платежа. Здесь никаких рисков нет", - уверена специалист.В случае, если получатель не может найти эту опцию в приложении, ему следует незамедлительно позвонить в банк и сообщить о поступлении перевода, добавила она, и дать банку одобрение на возврат денежных средств отправителю.Также россиянам в преддверии Нового года на электронную почту нередко приходят мошеннические предложения с фейковых страниц о различного рода распродажах и скидках, дополнила спикер, но "хитом" данного времени года являются мошеннические напоминания об уплате налогов.Примечательно, что сразу после первого декабря, обозначила Алла Храпунова, по статистике, со второго по восьмое декабря, мошенники массово начинают рассылать уведомления, что оплата не прошла и надо там что-то допроверить, доначислить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли 7 миллиардов рублей, но банки спасли более 2 триллионов рублейЭксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в RobloxРомантические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, общество, цифровая безопасность, киберпреступность, совет эксперта, алла храпунова