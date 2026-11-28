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Перебегал дорогу в темноте: в Севастополе мужчина попал под колеса двух авто
Перебегал дорогу в темноте: в Севастополе мужчина попал под колеса двух авто - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Перебегал дорогу в темноте: в Севастополе мужчина попал под колеса двух авто
В Севастополе мужчина попал под колеса двух автомобилей, когда решил перейти дорогу в неположенном месте рядом с наземным пешеходным переходом. Пешеход выжил и... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T20:37
2026-11-28T20:37
2026-11-28T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина попал под колеса двух автомобилей, когда решил перейти дорогу в неположенном месте рядом с наземным пешеходным переходом. Пешеход выжил и доставлен в больницу. Об этом сообщили в городской полиции.ДТП произошло в субботу около шести часов вечера на дороге Севастополь - порт бухта Камышовая. Как уточнили в полиции, водитель автомобиля Suzuki наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости надземного перехода, после чего мужчина попал под автомобиль Toyota.На данный момент на месте работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Перебегал дорогу в темноте: в Севастополе мужчина попал под колеса двух авто
В Севастополе мужчина попал под колеса двух иномарок