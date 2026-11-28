https://crimea.ria.ru/20261128/novosti-svo-protivnik-poteryal-esche-svyshe-1100-boevikov-za-sutki-1161473407.html

Новости СВО: противник потерял еще свыше 1100 боевиков за сутки

Новости СВО: противник потерял еще свыше 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Новости СВО: противник потерял еще свыше 1100 боевиков за сутки

Армия России за сутки на разных направлениях улучшила положение по переднему краю, и продолжила активное наступление, прорывая оборону противника. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T13:41

2026-11-28T13:41

2026-11-28T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Армия России за сутки на разных направлениях улучшила положение по переднему краю, и продолжила активное наступление, прорывая оборону противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые большие потери ВСУ понесли в боях с подразделениями группировки войск "Центр", которые в течение суток продолжили ведение активных наступательных действий, рассказали в Минобороны."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Старорайское, Курицино Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих", – уточнили в ведомстве.Тем временем подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад и штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пески-Радьковские (Харьковская обл.), а также н.п. Рубцы, Стародубовка и Райгородок в ДНР.Потери ВСУ на данном направлении превысили 210 военнослужащих.Одновременно за минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Ивановка, Покровское Днепропетровской области, Новотроицкое, Счастливое и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих", – добавили в Минобороны.Подразделения "Южной" группировки войск за это время заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка и Николаевка в ДНР."ВСУ потеряли до 175 военнослужащих", – отметил в МО РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Хатнее, Завадское, Подсреднее, Сосновка и Циркуны в Харьковской области."В Сумской области поражены формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольшанка, Вакаловщина, Вязовое, Великая Чернетчина и Песчаное Сумской области. Противник потерял до 160 военнослужащих", – добавили в ведомстве.По данным Минобороны, положение по переднему краю за сутки улучшили также подразделения группировки войск "Днепр", поразив формированим механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровское и Кирово в Запорожской области и уничтожив здесь 25 украинских боевиков."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", – заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что поражено за ночь Армия России наступает по всем фронтам – катастрофические потери Киева за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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