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Новости Крыма и Севастополя на утро 28 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 28 ноября

В Крыму в ночь на субботу, 28 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность, она сохраняется. В... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T09:02

2026-11-28T09:02

2026-11-28T09:02

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу, 28 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность, она сохраняется. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не звучал. Крымский мост по-прежнему закрыт для движения автомобильного транспорта, поезда и электрички следуют в штатном режиме.О беспилотной опасности в республиканском главке МЧС проинформировали около полуночи. Угроза атаки с воздуха в республике сохраняется.В Крыму и Севастополе с 25 ноября на 10 дней ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00."Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Это исключает предварительное информирование потребителей", - сообщили в Севастопольэнерго утром в субботу.На территории Крыма действуют ограничения подачи электроэнергии от 3 до 9 часов.Погода на полуострове и дорожная обстановка ухудшаются."Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами 25-27 м/с., дожди, переходящие в мокрый снег, отложение мокрого снега, снег, на дорогах гололедица, ожидаются в Крыму днем 28 ноября, в течение суток 29 и 30 ноября. Рекомендуем ограничить нахождение в горах, водителям соблюдать осторожность на автодорогах, по возможности ограничить проезд перевалами Крыма, - сообщает ГУ МЧС России по РК.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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