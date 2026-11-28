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Нет отбоя от посетителей: как работает детский центр "Эврика" в Херсонесе

Нет отбоя от посетителей: как работает детский центр "Эврика" в Херсонесе - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Нет отбоя от посетителей: как работает детский центр "Эврика" в Херсонесе

В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" работает детский исследовательский центр "Эврика" – пространство, которого, по словам сотрудников,... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T21:19

2026-11-28T21:19

2026-11-28T21:19

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" работает детский исследовательский центр "Эврика" – пространство, которого, по словам сотрудников, учреждению не хватало. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора по развитию музея Наталья Коробицина.В феврале текущего года в новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" торжественно открылся Исследовательский центр для детей "Эврика".По ее словам, занятия построены так, чтобы детям было интересно."Работу за партой дети не очень любят. Поэтому у нас они играют, находят с помощью кисточки предметы в песке. Форматы абсолютно разные. Мы сотрудничаем со школами – к нам записываются целыми классами, приходят в выходные дни на мастер-классы", – отметила замдиректора.Директор музея-заповедника Елена Морозова отметила, что центр "Эврика" – не только просветительский, но и профориентационный.Она также сообщила, что у персонажа по имени Эврик совсем скоро появится "сестра" Каменика. Эти герои вместе будут рассказывать детям об открытиях и музеях.Ранее директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова сообщала, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца годаВ Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", херсонес, общество, дети, новости крыма, новости севастополя