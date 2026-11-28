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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Над Крымом сбили беспилотники
83 беспилотника в субботу сбили российские силы ПВО над Крымом и еще пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T20:23
2026-11-28T20:23
2026-11-28T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 83 беспилотника в субботу сбили российские силы ПВО над Крымом и еще пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Беспилотник ВСУ ранее атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона. В Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по служебному автобусу компании "Мираторг". ранения получили девять человек, сообщил губернатор Егор Ковальчук.В Луганске в результате атаки вражеского БПЛА три человека погибли и еще трое получили ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, башкортостан, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, новости сво
Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом и еще пятью регионами России в субботу сбили 83 беспилотника ВСУ
20:23 28.11.2026 (обновлено: 20:28 28.11.2026)