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Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Над Крымом сбили беспилотники

83 беспилотника в субботу сбили российские силы ПВО над Крымом и еще пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T20:23

2026-11-28T20:23

2026-11-28T20:28

министерство обороны рф

крым

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беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

башкортостан

белгородская область

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 83 беспилотника в субботу сбили российские силы ПВО над Крымом и еще пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Беспилотник ВСУ ранее атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона. В Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по служебному автобусу компании "Мираторг". ранения получили девять человек, сообщил губернатор Егор Ковальчук.В Луганске в результате атаки вражеского БПЛА три человека погибли и еще трое получили ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, башкортостан, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, новости сво