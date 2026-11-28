https://crimea.ria.ru/20261128/na-sevastopol-nadvigaetsya-shtorm-1161472258.html
На Севастополь надвигается шторм
На Севастополь надвигается шторм - РИА Новости Крым, 28.11.2026
На Севастополь надвигается шторм
На Севастополь надвигается шторм, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T11:51
2026-11-28T11:51
2026-11-28T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается шторм, сообщили в региональном МЧС.И добавили, что при ветре нельзя находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. "Воздержитесь от выхода в море и горно-лесистую местность. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112", - заключили в МЧС России по городу Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Севастополь надвигается шторм
На Севастополь надвигается шторм - МЧС