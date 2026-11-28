https://crimea.ria.ru/20261128/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1161477027.html

Мощное землетрясение произошло на Камчатке

Мощное землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Мощное землетрясение произошло на Камчатке

В 78 километрах от города Петропавловск-Камчатский в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ "Единая... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T17:31

2026-11-28T17:31

2026-11-28T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В 78 километрах от города Петропавловск-Камчатский в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".В краевом центре подземные толчки ощущались на три балла, отметили специалисты.По данным ученых, подземный толчок произошел 29 ноября в 01.15 по местному времени (28 ноября 16.15 мск). Эпицентр сейсмособытия располагался на суше, в 78 километрах от Петропавловска-Камчатского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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камчатка, землетрясение, сейсмология, стихия, новости, россия