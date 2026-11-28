https://crimea.ria.ru/20261128/krym-poluchit-dopolnitelnye-sredstva-na-melioratsiyu-zemel-1161440862.html

Крым получит дополнительные средства на мелиорацию земель

Крым получит дополнительные средства на мелиорацию земель - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Крым получит дополнительные средства на мелиорацию земель

Республика Крым получит дополнительные средства на мелиорацию земель. Об этом сообщили в правительстве России. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T15:11

2026-11-28T15:11

2026-11-28T15:11

сельское хозяйство

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Республика Крым получит дополнительные средства на мелиорацию земель. Об этом сообщили в правительстве России.С учетом дополнительно выделенных средств всего в 2026 году региону будет направлено более 232 миллионов рублей. В правительстве уточнили, что власти Крыма заявили о необходимости дополнительного финансирования своего проекта мелиорации.В марте 2026 года стало известно, что на поддержку крымских мелиораторов направят 227,7 млн рублей. Планировалось увеличить площадь орошаемых земель Крыма почти на 864 гектара и ввести в эксплуатацию более 1,7 тысяч гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ АлуштыВиноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградникиКрымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, новости крыма, финансирование, правительство россии