https://crimea.ria.ru/20261128/krylataya-pekhota-kak-rossiyskie-desantniki-prikryvayut-tyl-s-neba-1161474396.html

"Крылатая пехота": как российские десантники прикрывают тыл с неба

"Крылатая пехота": как российские десантники прикрывают тыл с неба - РИА Новости Крым, 28.11.2026

"Крылатая пехота": как российские десантники прикрывают тыл с неба

Оснащенные ударными FPV-дронами-перехватчиками подразделения ПВО гвардейского зенитного ракетного полка Псковского ГДШС в составе группировки войск "Центр"... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T18:19

2026-11-28T18:19

2026-11-28T18:19

новости сво

министерство обороны рф

днепропетровская область

группировка войск "центр"

воздушно-десантные войска россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Оснащенные ударными FPV-дронами-перехватчиками подразделения ПВО гвардейского зенитного ракетного полка Псковского ГДШС в составе группировки войск "Центр" несут круглосуточное боевое дежурство, прикрывая позиции российских войск и тыловые районы от угроз с неба на Днепропетровском направлении в зоне СВО. Российские десантники поражают до сотни вражеских целей в неделю, рассказали в Минобороны РФ.За минувшую неделю расчетами зенитно-ракетных подразделений Псковской "крылатой пехоты" было уничтожено свыше 100 дронов самолетного и квадрокоптерного типа, рассказали в Минобороны.По словам одного из операторов перехватчиков с позывным "Блут", только за прошедшие сутки его расчет уничтожил четыре ударных дрона самолетного типа Hornet и украинский дрон "Рубака". На счету бойца за этот год уже более 80 сбитых беспилотников ВСУ разных типов.Расчеты FPV-перехватчиков псковских десантников ежедневно уничтожают до 10 БПЛА ВСУ самолетного типа. Противодействие воздушным целям выстроено при тесном взаимодействии постов воздушного наблюдения, радиолокационных расчетов и операторов беспилотных систем, отметили в военном ведомстве.Ежедневная работа расчетов позволяет нейтрализовать и разведывательные дроны противника, которые корректируют огонь артиллерии украинской армии, и ударные беспилотники дальнего действия, уточнили в МО РФ.Приближение беспилотников ВСУ на различных высотах фиксируют средствами радиолокационной и визуальной разведки, координаты передаются расчетам перехвата, после чего операторы поднимают в воздух FPV-дроны, способные развивать высокую скорость и набирать значительную высоту для сближения с целью.Ранее в субботу Минобороны сообщило, что за минувшие средствами противовоздушной обороны России были сбиты 1 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 5 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что поражено за ночьАрмия России наступает по всем фронтам – катастрофические потери Киева за неделюОператоры "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, группировка войск "центр", воздушно-десантные войска россии, беспилотник (бпла, дрон), видео