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Керчь получит более 200 миллионов рублей на развитие туризма
Керчь получит более 200 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Керчь получит более 200 миллионов рублей на развитие туризма
Городской округ Керчь получит более 200 миллионов рублей на развитие туризма в 2027 году. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, документ... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T11:02
2026-11-28T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Городской округ Керчь получит более 200 миллионов рублей на развитие туризма в 2027 году. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте республиканского правительства.Согласно приложению, средства будут выделены Керчи. Городской округ получит 213,8 миллиона рублей.Ранее президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи. Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования, отмечается в указе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплануРазвитие туризма в Крыму должно начаться с Керчи – мнениеНовые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния
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керчь, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, деньги, субсидии
Керчь получит более 200 миллионов рублей на развитие туризма
Керчи в 2027 году выделят более 200 миллионов рублей на развитие туризма