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Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и что нужно менять

Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и что нужно менять - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и что нужно менять

Крым не должен питаться сам и угощать гостей рыбой с Дальнего Востока – у него может быть в достаточном количестве свой достойный продукт. Для этого республике... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T20:11

2026-11-28T20:11

2026-11-28T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Крым не должен питаться сам и угощать гостей рыбой с Дальнего Востока – у него может быть в достаточном количестве свой достойный продукт. Для этого республике необходима современная инфраструктура для приема, хранения и переработки улова, а предприятиям – новое оборудование и кадры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, самые крупные виды рыб, которые традиционно ловят в Крыму в Азово-Черноморском бассейне, это тюлька и хамса.Кроме того, в Черном море крымчане ловят кефаль, барабулю, ставриду и саргана, добавил он."Это все вроде как кажется эксклюзивным, но для Крыма, если их объемы нормально увеличить, они будут радовать не только нас на прилавках", – отметил Кратюк.По словам министра, временно объемы вылова рыбы в Крыму в целом невелики: это 1,5-2 тысячи тонн.Поэтому уже сейчас стоит разрабатывать стратегию развития отрасли, подчеркнул министр,. По его мнению, улов в Крыму пока еще не так велик, как может быть, из-за устаревшего оборудования предприятий и недостатка молодых кадров."И нам надо уже сейчас закладывать фундамент благополучия с точки зрения как аквакультуры, так и добычи в море... Все, что планируем делать завтра, нужно закладывать сейчас. Делать под это либо отдельную программу, либо общаться с федеральным центром и выбивать на это отдельные деньги", – сказал Кратюк.Средства эти, по мнению Кратюка, надо вкладывать в проектирование и создание инфраструктуры для прима, охлаждения и хранения рыбы для последующей транспортировки.Но больше всего удручает министра проблема молодых кадров, точнее, их, по сути, отсутствие сегодня в этой отрасли экономики республики."Кадры, с которыми я общаюсь, возрастные, скажу честно, мужики, бригады, которые там работают, передавать им опыт, по большому счету некому – молодежи там немного. Вот эта проблема больше всего меня пугает. Если мы можем найти деньги и места, где и что выловить, ситуация улучшится в море, то кто будет работать в море?.. Кадровые потенциалы раскрывать здесь надо отдельно. Этот вопрос пока у меня со звездочкой", – резюмировал министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался прием заявок на субсидии рыбоводным хозяйствамВ Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцевЗаменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнение

https://crimea.ria.ru/20261127/akvafermy-v-krymu-skolko-ryby-vyraschivayut-i-v-kakikh-obemakh-1161331482.html

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рыба, рыбоводство, рыболовство, рыбный промысел в крыму, минсельхоз крыма, денис кратюк, мнения, новости крыма, черное море, азовское море