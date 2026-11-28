https://crimea.ria.ru/20261128/glavnye-simptomy-ospy-obezyan-perechislil-onischenko-1161471344.html

Главные симптомы оспы обезьян перечислил Онищенко

Главные симптомы оспы обезьян перечислил Онищенко - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Главные симптомы оспы обезьян перечислил Онищенко

Температура, головные и мышечные боли, головокружение, рвота и сыпь являются главными симптомами оспы обезьян, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T13:05

2026-11-28T13:05

2026-11-28T13:05

оспа обезьян

геннадий онищенко

здоровье

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Температура, головные и мышечные боли, головокружение, рвота и сыпь являются главными симптомами оспы обезьян, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о трех возможных случаях заболевания граждан оспой обезьян.По словам академика, благодаря опыту России в ликвидации натуральной оспы, ученые смогут при необходимости создать препараты и вакцины для лечения и профилактики оспы обезьян.Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеСитуация напряженная – Попова об оспе обезьянПервый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

https://crimea.ria.ru/20261127/v-rossii-vyyavlen-esche-odin-sluchay-zarazheniya-ospoy-obezyan-1161468975.html

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2026

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оспа обезьян, геннадий онищенко, здоровье, здравоохранение в россии, новости