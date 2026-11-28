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Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом
Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на должность заместителя главы организации стандартной... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T16:05
2026-11-28T16:05
2026-11-28T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на должность заместителя главы организации стандартной процедурой. Об этом пишет РИА Новости.Гросси отметил, что ранее на этом посту уже был россиянин, и какого-либо публичного возмущения его работа не вызвала.Алексея Ферапонтова глава МАГАТЭ назвал известным экспертом в своей области и истинным профессионалом.О назначении Ферапонтова заместителем главы МАГАТЭ и руководителем департамента ядерной энергии 21 ноября сообщал заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, отметив, что решение было принято на заключительном заседании Совета управляющих, несмотря на попытки Украины оспорить его.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСКиев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИДСотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона
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рафаэль гросси, магатэ, россия, в мире, новости
Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом
Гросси прокомментировал назначение россиянина Ферапонтова заместителем главы МАГАТЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на должность заместителя главы организации стандартной процедурой. Об этом пишет РИА Новости.
Гросси отметил, что ранее на этом посту уже был россиянин, и какого-либо публичного возмущения его работа не вызвала.
"Назначая человека, я не определяю политику, я не вознаграждаю страну", – сказал Гросси.
Алексея Ферапонтова глава МАГАТЭ назвал известным экспертом в своей области и истинным профессионалом.
О назначении Ферапонтова заместителем главы МАГАТЭ и руководителем департамента ядерной энергии 21 ноября сообщал заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, отметив, что решение было принято на заключительном заседании Совета управляющих, несмотря на попытки Украины оспорить его.
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