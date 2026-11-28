https://crimea.ria.ru/20261128/gendirektor-magate-prokommentiroval-naznachenie-rossiyanina-svoim-zamom-1161475916.html

Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом

Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал назначение россиянина своим замом

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на должность заместителя главы организации стандартной... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T16:05

2026-11-28T16:05

2026-11-28T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на должность заместителя главы организации стандартной процедурой. Об этом пишет РИА Новости.Гросси отметил, что ранее на этом посту уже был россиянин, и какого-либо публичного возмущения его работа не вызвала.Алексея Ферапонтова глава МАГАТЭ назвал известным экспертом в своей области и истинным профессионалом.О назначении Ферапонтова заместителем главы МАГАТЭ и руководителем департамента ядерной энергии 21 ноября сообщал заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, отметив, что решение было принято на заключительном заседании Совета управляющих, несмотря на попытки Украины оспорить его.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСКиев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИДСотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, магатэ, россия, в мире, новости