https://crimea.ria.ru/20261128/gde-v-krymu-vecherom-v-subbotu-net-sveta--1161478345.html

Где в Крыму вечером в субботу нет света

Где в Крыму вечером в субботу нет света - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Где в Крыму вечером в субботу нет света

В разных районах Крыма вечером в субботу отключена подача электроэнергии на период от 3 до 6 часов в связи с веденными ограничениями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T18:01

2026-11-28T18:01

2026-11-28T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В разных районах Крыма вечером в субботу отключена подача электроэнергии на период от 3 до 6 часов в связи с веденными ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".В Симферопольском районе света нет в населенных пунктах Родниково, Аркадьевка, Курганное, Шафранное и Новый Мир ориентировочно на шесть часов. Кроме того, в Новониколаевке Симферопольского района не будет света от 4 до 5 часов.Столько же продлятся ограничения вечером в Симферополе – в списке на ограничения к вечеру в субботу вошло около сотни улиц крымской столицы в разных районах.Столько же не будет света в Белогорске и ряде населенных пунктов в Белогорском районе.В Бахчисарайском районе и городе Бахчисарай ограничения могут продлиться до 6 часов. Прогнозы для Сакского района такие же.В Ялте, Гурзуфе, Ливадии, а также южнобережных селах Даниловка, Линейное и Никита подачу электричества ограничивают вечером на время от 4 до 6 часов. В Евпатории и Заозерном это от 3 до 6 часов.В Судаке электричество на определенных к вечеру улицах может отсутствовать 4 часа.Также на 3 часа ограничивают энергоснабжение в Джанкое и Джанскойском районе, в Раздольненском, Кировском, Красногвардейском, Сакском, Нижнегорском и Первомайском районах.В Армянске ограничения продлятся 2 часа.Кроме того, по данным энергетиков, в ряде населенных пунктов Белогорского района в данный момент произведено аварийное отключение света.Ранее 28 ноября председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет работу специалистов, из-за этого время отключения потребителей увеличивается. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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