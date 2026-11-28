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Где в Крыму нет света и когда дадут

Где в Крыму нет света и когда дадут - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Где в Крыму нет света и когда дадут

В связи с введенными ограничениями в Крыму в десятках населенных пунктов отключили электроэнергию на 3 – 6 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T12:41

2026-11-28T12:41

2026-11-28T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В связи с введенными ограничениями в Крыму в десятках населенных пунктов отключили электроэнергию на 3 – 6 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии в населенных пунктах", – отмечается в сообщении "Крымэнергоинформа" в мессенджере МАКС.Согласно приведенному списку, от 3 до 6 часов света не будет на ряде улиц в Евпатории, Красноперекопском и Красногвардейском районе. А также в ряде населенных пунктов на Южном берегу Крыма: Партените, Лазурное, Запрудное и Нижнее Запрудное, Лавровое, Виноградное, Малый Маяк, Чайка, Пушкино и Утес.В Большой Ялте с введенными ограничениями подача электроэнергии отключена ориентировочно на время от 4 до 6 часов в населенных пунктах: Отрадное, Никита, Алупка, Гурзуф, Массандра, Восход и на десятках улиц в самой Ялте.В городском округе Феодосии, в п. Орджоникидзе ориентировочное время отключения 6 часов. Такое же время без света прогнозируют в селах Сакского района.В Советском и Кировском районе, согласно данным "Крымэнергоинформа", отключения продлятся 3 часа. В Кировском районе отключена подача электроэнергии в населенных пунктах: Яркое Поле, Журавки, Партизаны, Спасовка, Приветное, Абрикосовка, Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Матросовка, Бабенково, Кринички, Красносельское, Изобильное, Жемчужина Крыма, Видное, Садовое, частично: Кировское, Старый Крым. В Раздольненском районе отключена подача электроэнергии в населенных пунктах: Кропоткино, Портовое, Чернышево, Раздольное (частично).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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