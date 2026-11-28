https://crimea.ria.ru/20261128/devyat-chelovek-raneny-pri-atake-drona-po-avtobusu-miratorga-v-bryanskoy-oblasti-1161470332.html
Девять человек ранены при атаке дрона по автобусу "Мираторга" в Брянской области
Девять человек ранены при атаке дрона по автобусу "Мираторга" в Брянской области - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Девять человек ранены при атаке дрона по автобусу "Мираторга" в Брянской области
Девять человек пострадали из-за атаки украинского дрона-камикадзе по служебному автобусу компании "Мираторг" в Брянской области, среди них шесть сотрудников... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T09:42
2026-11-28T09:42
2026-11-28T09:42
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали из-за атаки украинского дрона-камикадзе по служебному автобусу компании "Мираторг" в Брянской области, среди них шесть сотрудников организации, а также местные жители, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Егор Ковальчук."В поселке Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании "Мираторг". Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение", - написал губернатор в своем канале на платформе МАКС.Также, по словам губернатора, в Стародубе беспилотник нанес удар по предприятию, в результате чего ранен 34-летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, егор ковальчук
Девять человек ранены при атаке дрона по автобусу "Мираторга" в Брянской области
Девять человек ранены из-за атаки дрона ВСУ по автобусу "Мираторга" в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали из-за атаки украинского дрона-камикадзе по служебному автобусу компании "Мираторг" в Брянской области, среди них шесть сотрудников организации, а также местные жители, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
"В поселке Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании "Мираторг". Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение", - написал губернатор в своем канале на платформе МАКС.
Также, по словам губернатора, в Стародубе беспилотник нанес удар по предприятию, в результате чего ранен 34-летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь.
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