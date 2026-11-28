https://crimea.ria.ru/20261128/desantniki-sorvali-rotatsiyu-vsu-v-rayone-orekhova-1161437726.html

Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова

Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова

Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T14:50

2026-11-28T14:50

2026-11-28T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию вражеских подразделений в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, в ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение бронеавтомобилей, пикапов и микроавтобусов с пехотой противника. Украинские боевики направлялись в сторону передовых позиций для ротации личного состава.Кроме того, в лесопосадках и жилой застройке был обнаружен ряд автомобилей, использовавшихся в интересах украинских формирований.Также ежедневно уничтожаются наземные роботизированные платформы противника с грузами для украинских подразделений, добавили в Минобороны РФ.Ранее расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ярославских десантников уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской областиДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, беспилотные войска, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, видео, видео