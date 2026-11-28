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Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова
Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова
Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T14:50
2026-11-28T14:50
2026-11-28T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию вражеских подразделений в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, в ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение бронеавтомобилей, пикапов и микроавтобусов с пехотой противника. Украинские боевики направлялись в сторону передовых позиций для ротации личного состава.Кроме того, в лесопосадках и жилой застройке был обнаружен ряд автомобилей, использовавшихся в интересах украинских формирований.Также ежедневно уничтожаются наземные роботизированные платформы противника с грузами для украинских подразделений, добавили в Минобороны РФ.Ранее расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ярославских десантников уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской областиДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотные войска, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, видео, видео
Десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Орехова
Тульские десантники сорвали ротацию украинских боевиков в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию вражеских подразделений в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты ударных FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным каналам связи, на которых не действует система радиоэлектронной (РЭБ), несмотря на скрытное расположение противника и попытки уйти от точных ударов наших ударных беспилотников, постоянно наносят ему огневое поражение", - рассказали в Минобороны РФ.
Так, в ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение бронеавтомобилей, пикапов и микроавтобусов с пехотой противника. Украинские боевики направлялись в сторону передовых позиций для ротации личного состава.
Кроме того, в лесопосадках и жилой застройке был обнаружен ряд автомобилей, использовавшихся в интересах украинских формирований.
"После их обнаружения операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили транспорт вместе с личным составом противника", - отметили в российском военном ведомстве.
Также ежедневно уничтожаются наземные роботизированные платформы противника с грузами для украинских подразделений, добавили в Минобороны РФ.
Ранее расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ярославских десантников уничтожил
пехоту ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.
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