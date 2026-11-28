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Что со светом в Крыму и Севастополе - данные на утро субботы
Что со светом в Крыму и Севастополе - данные на утро субботы - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Что со светом в Крыму и Севастополе - данные на утро субботы
В Крыму в субботу введены отключения света от 3 до 9 часов, Севастополь подключает абонентов по графику " 3 через 6". РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T07:53
2026-11-28T07:53
2026-11-28T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в субботу введены отключения света от 3 до 9 часов, Севастополь подключает абонентов по графику " 3 через 6"."По команде федерального Системного оператора в Республике Крым введены ограничения режима потребления электрической мощности. В связи с этим ограничена подача электроэнергии потребителям. Ориентировочная продолжительность отключений составляет от 3 до 9 часов", - сообщили утром в субботу в "Крымэнерго".В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. По данным "Севастопольэнерго", эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме."Следуем графику "2 через 6". До 08:00 электроэнергия будет у 2-й очереди, остальные частично отключены. До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены. Если ситуация не изменится, далее будем менять очереди по такому же принципу", - уточнили в компании.И добавили, что списки адресов по очередям опубликованы на сайте компании в разделе "Официальная информация". "График является примерным ориентиром. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации. Поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части. Обо всех изменениях будем оперативно информировать", - заключили в Севастопольэнерго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Что со светом в Крыму и Севастополе - данные на утро субботы
Что со светом в Крыму и Севастополе - данные на утро субботы
07:53 28.11.2026 (обновлено: 07:58 28.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в субботу введены отключения света от 3 до 9 часов, Севастополь подключает абонентов по графику " 3 через 6".
"По команде федерального Системного оператора в Республике Крым введены ограничения режима потребления электрической мощности. В связи с этим ограничена подача электроэнергии потребителям. Ориентировочная продолжительность отключений составляет от 3 до 9 часов", - сообщили утром в субботу в "Крымэнерго".
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. По данным "Севастопольэнерго", эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
"Следуем графику "2 через 6". До 08:00 электроэнергия будет у 2-й очереди, остальные частично отключены. До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены. Если ситуация не изменится, далее будем менять очереди по такому же принципу", - уточнили в компании.
И добавили, что списки адресов по очередям опубликованы на сайте компании в разделе "Официальная информация".
"График является примерным ориентиром. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации. Поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части. Обо всех изменениях будем оперативно информировать", - заключили в Севастопольэнерго.
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