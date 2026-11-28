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Британию под ружье: к чему приведут призывы к английским резервистам – мнение
Британию под ружье: к чему приведут призывы к английским резервистам – мнение - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Британию под ружье: к чему приведут призывы к английским резервистам – мнение
Участившиеся в Европе призывы власти готовиться к войне с Россией в 2027 году обернутся масштабным антивоенным движением, к которым с нарастанием алармистских... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T07:09
2026-11-28T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Участившиеся в Европе призывы власти готовиться к войне с Россией в 2027 году обернутся масштабным антивоенным движением, к которым с нарастанием алармистских требований присоединятся англичане. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Министерство обороны Великобритании впервые с периода холодной войны призвало резервистов быть готовыми к призыву в случае войны. По данным The Telegraph, письма с предложением принять участие в подготовке, в частности флагманских учениях НАТО Steadfast Defender следующей весной, получили около 100 тысяч человек. Издание отмечает, что такой шаг сделан на фоне якобы "растущих угроз со стороны России". В британском обществе на это отреагировали бурно, соответствующие комментарии появились в социальных сетях. По мнению Шатрова, это естественный процесс, поскольку простые англичане стали понимать, что происходит: где Британские острова и где Россия, которая, к тому же, все время повторяет, что не воюет с Великобританией и не собирается."Да и с Украиной-то, по большому счету, она решает проблемы", - заметил эксперт.Под прессом власти британцы стали больше интересоваться вопросом и сегодня уже открыто говорят, что их не интересует то, что происходит за тысячи километров от Англии и не имеет к ней никакого отношения, отметил он.Ладно бы еще это были заморские британские территории в Южной Атлантике, где Лондон стремится доказать Аргентине, что это его собственность, хотя даже Фолклендская и Мальвинская войны за острова были не особенно лояльно восприняты британским обществом, но Украина его точно интересует мало, добавил эксперт.Явно волнительные процессы в связи с такими умозаключениями происходят сегодня уже во многих странах Европы – митинги и демонстрации прокатываются по улицам городов. И хотя для Европы в некоторой степени это довольно буднично, на этот раз все выглядит довольно жестко и очень системно, наводя на определенные выводы, считает Шатров.Ранее завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер" Андрей Манойло, комментируя статью The Guardian с прогнозом о кардинальном изменении облика Европы через год, высказал мнение, что на пороге развала на глазах у всего мира и без участия России Европейскиий союз действительно может оказаться к концу 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О правилах вражды: зачем недоговороспособную Европу зовут в Москву Европа против спортсменов из РФ: о чем и зачем новые санкции Трагедия народа: зачем на Украине романтизируют войну для детей и женщин
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игорь шатров, мнения, политика, великобритания, россия, общество
Британию под ружье: к чему приведут призывы к английским резервистам – мнение
Европу в 2027-м году ждет масштабное антивоенное движение – политолог Шатров
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Участившиеся в Европе призывы власти готовиться к войне с Россией в 2027 году обернутся масштабным антивоенным движением, к которым с нарастанием алармистских требований присоединятся англичане. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Министерство обороны Великобритании впервые с периода холодной войны призвало резервистов быть готовыми к призыву в случае войны. По данным The Telegraph, письма с предложением принять участие в подготовке, в частности флагманских учениях НАТО Steadfast Defender следующей весной, получили около 100 тысяч человек. Издание отмечает, что такой шаг сделан на фоне якобы "растущих угроз со стороны России". В британском обществе на это отреагировали бурно, соответствующие комментарии появились в социальных сетях.
По мнению Шатрова, это естественный процесс, поскольку простые англичане стали понимать, что происходит: где Британские острова и где Россия, которая, к тому же, все время повторяет, что не воюет с Великобританией и не собирается.
"Да и с Украиной-то, по большому счету, она решает проблемы", - заметил эксперт.
Под прессом власти британцы стали больше интересоваться вопросом и сегодня уже открыто говорят, что их не интересует то, что происходит за тысячи километров от Англии и не имеет к ней никакого отношения, отметил он.
Ладно бы еще это были заморские британские территории в Южной Атлантике, где Лондон стремится доказать Аргентине, что это его собственность, хотя даже Фолклендская и Мальвинская войны за острова были не особенно лояльно восприняты британским обществом, но Украина его точно интересует мало, добавил эксперт.
"Они задаются вопросом: мы что, у России хотим оттяпать кусочек территории? Вроде такого не было. Они у нас хотят? Нет. Зачем тогда у них заводы, в которые могут прилететь российские ракеты? Это вообще почему их жизни под угрозой теперь благодаря деятельности их правительства? Поэтому неудивительно совершенно, что европейцы рядовые, мирные граждане это начинают понимать", – сказал Шатров.
Явно волнительные процессы в связи с такими умозаключениями происходят сегодня уже во многих странах Европы – митинги и демонстрации прокатываются по улицам городов. И хотя для Европы в некоторой степени это довольно буднично, на этот раз все выглядит довольно жестко и очень системно, наводя на определенные выводы, считает Шатров.
"И я думаю, что мы масштабное антивоенное движение в 2027-м году увидим, если европейцы не начнут меняться – имеется в виду европейские политики. Там грядет череда крупных выборов в самых больших странах Европы, поэтому я думаю, что перемены не за горами и скоро мы будем их наблюдать", – заключил эксперт.
Ранее завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер" Андрей Манойло, комментируя статью The Guardian с прогнозом о кардинальном изменении облика Европы через год, высказал
мнение, что на пороге развала на глазах у всего мира и без участия России Европейскиий союз действительно может оказаться к концу 2027 года.
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