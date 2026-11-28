https://crimea.ria.ru/20261128/1246-dronov-sbity-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161469843.html

1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.11.2026

1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T09:13

2026-11-28T09:13

2026-11-28T09:13

министерство обороны рф

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атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкирией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)