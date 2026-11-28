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1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.11.2026
1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T09:13
2026-11-28T09:13
2026-11-28T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкирией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
1246 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкирией.
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