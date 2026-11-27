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Зима придет в Крым со снегом и сильным холодным ветром
Зима придет в Крым со снегом и сильным холодным ветром - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Зима придет в Крым со снегом и сильным холодным ветром
Календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T11:24
2026-11-27T11:24
2026-11-27T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Зима у нас начинается прямо по календарю, в выходные дни. Тридцатого, первого и второго декабря будет дуть очень сильный северо-восточный ветер, холодный, до 25 м/с. Это основное в погоде", — сказала Любецкая.По ее словам, 28 ноября, в субботу, еще сохранятся положительные температуры и ночью, и днем — от 1 до 6 градусов тепла, пройдет дождь.По словам Любецкой, отрицательная температура воздуха сохранится с 30 ноября по 3 декабря включительно, на Южном берегу ожидается около нуля градусов, до одного градуса мороза. В первые дни декабря пойдет снег."Так, если 28 ноября еще будет дождь, 29 и 30 ноября — временами небольшой снег, то основные снегопады ожидаются 1–2 декабря", - сказала Любецкая, добавив, что 4 и 5 декабря днем будут небольшие положительные значения, а ночью – отрицательные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в пятницу Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды
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погода в крыму, татьяна любецкая, новости крыма, крымский гидрометцентр
Зима придет в Крым со снегом и сильным холодным ветром
В Крыму в выходные и в начале декабря ожидается холодная погода с ветром до 25 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым.
Календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Зима у нас начинается прямо по календарю, в выходные дни. Тридцатого, первого и второго декабря будет дуть очень сильный северо-восточный ветер, холодный, до 25 м/с. Это основное в погоде", — сказала Любецкая.
По ее словам, 28 ноября, в субботу, еще сохранятся положительные температуры и ночью, и днем — от 1 до 6 градусов тепла, пройдет дождь.
"29 ноября дождь перейдет в мокрый снег, температура понизится: ночные уже отрицательные — от 1 до 6 градусов мороза, на южном побережье до четырех. 30 ноября еще холоднее — прогнозируем 3–7 градусов мороза, на побережье до нуля", — отметила глава регионального гидрометцентра.
По словам Любецкой, отрицательная температура воздуха сохранится с 30 ноября по 3 декабря включительно, на Южном берегу ожидается около нуля градусов, до одного градуса мороза. В первые дни декабря пойдет снег.
"Так, если 28 ноября еще будет дождь, 29 и 30 ноября — временами небольшой снег, то основные снегопады ожидаются 1–2 декабря", - сказала Любецкая, добавив, что 4 и 5 декабря днем будут небольшие положительные значения, а ночью – отрицательные.
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