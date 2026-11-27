https://crimea.ria.ru/20261127/zavody-i-chetyre-lokomotiva-minoborony-perechislilo-udary-po-ukraine-za-noch-1161436568.html

Заводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночь

Заводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночь - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Заводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночь

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T08:34

2026-11-27T08:34

2026-11-27T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.По данным Минобороны, в результате ударов поражены:— промышленное предприятие "Термопласт" в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БПЛА;— завод "МПКА-Украина" в городе Запорожье — производитель и поставщик электротехнической продукции для ВСУ;— электроподстанция 330 кВ в городе Кривой Рог Днепропетровской области и электроподстанция 330 кВ в городе Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины;— логистический центр в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива;— объект транспортной инфраструктуры в городе Запорожье;— четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники;— морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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