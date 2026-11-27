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Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку
Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку
Ялту начали готовить к новогодним праздникам: на набережной уже установили ярмарочный шатер, а ближе к 19 декабря на набережной появится и главная елка. Об этом РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Ялту начали готовить к новогодним праздникам: на набережной уже установили ярмарочный шатер, а ближе к 19 декабря на набережной появится и главная елка. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.Еще одно новогоднее дерево разместят в районе Ореанды. Параллельно предприниматели украшают витрины и устанавливают елочки поменьше, отметила Шевченко.По ее словам, к праздникам активно готовятся и в других населенных пунктах муниципалитета, в частности, в Алупке.Ранее в пятницу власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения Деда Мороза – цифры и фактыНа Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
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крым, ялта, новый год, праздники и памятные даты, общество, новости крыма, светлана шевченко
Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку
В Ялте главную новогоднюю елку установят на набережной к 19 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Ялту начали готовить к новогодним праздникам: на набережной уже установили ярмарочный шатер, а ближе к 19 декабря на набережной появится и главная елка. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.
"Чуть больше месяца до Нового года, и мы активно готовимся к главным зимним праздникам. На набережной уже стоит ярмарочный шатер, а ближе к 19 декабря на привычном месте появится главная новогодняя елка", - написала она в МАКС.
Еще одно новогоднее дерево разместят в районе Ореанды. Параллельно предприниматели украшают витрины и устанавливают елочки поменьше, отметила Шевченко.
По ее словам, к праздникам активно готовятся и в других населенных пунктах муниципалитета, в частности, в Алупке.
"Местные предприниматели, как и их ялтинские коллеги, оформляют объекты, ставят елки, декорации и инсталляции. Скоро на привычном месте (на улице Амет-Хана Султана) появится главная новогодняя елка. Сюрпризы ждут и от партнеров", — отметила врио главы.
Ранее в пятницу власти Керчи сообщили
о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города.
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