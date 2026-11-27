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Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку

Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку

Ялту начали готовить к новогодним праздникам: на набережной уже установили ярмарочный шатер, а ближе к 19 декабря на набережной появится и главная елка. Об этом РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T21:09

2026-11-27T21:09

2026-11-27T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Ялту начали готовить к новогодним праздникам: на набережной уже установили ярмарочный шатер, а ближе к 19 декабря на набережной появится и главная елка. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.Еще одно новогоднее дерево разместят в районе Ореанды. Параллельно предприниматели украшают витрины и устанавливают елочки поменьше, отметила Шевченко.По ее словам, к праздникам активно готовятся и в других населенных пунктах муниципалитета, в частности, в Алупке.Ранее в пятницу власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения Деда Мороза – цифры и фактыНа Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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