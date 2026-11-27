https://crimea.ria.ru/20261127/vypolnyayut-samye-otvetstvennye-zadachi--v-krymu-otmetili-muzhestvo-morpekhov-1161437863.html
Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов
Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником, отметив их мужество, стойкость и верность долгу. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T09:46
2026-11-27T09:46
2026-11-27T09:46
сергей аксенов
праздники и памятные даты
вооруженные силы россии
крым
морская пехота
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/1d/1146068910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7763094daefdd4c4d20c91a615ca995.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником, отметив их мужество, стойкость и верность долгу. Об этом он написал в своем канале на платформе МАКС."Один морпех может многое, двое — могут все". Крылатая фраза, очень точно отражающая главные качества морских пехотинцев, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это мужество и воинская доблесть, стойкость и верность долгу", — написал Аксенов.По его словам, морпехи всегда там, где особенно трудно, и выполняют самые ответственные боевые задачи на самых сложных участках. Глава республики назвал морских пехотинцев гордостью страны и пожелал, чтобы рядом с ними всегда были надежные товарищи, родные и близкие люди."Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и нашей скорейшей Победы!" — заключил Аксенов.27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дед-фронтовик говорил о морпехах: как боец с Кубани попал в 810-ю бригаду Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/1d/1146068910_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d0bf98046e86ca9518eb62bfc24732fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, крым, морская пехота
Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов
Глава Крымы поздравил морпехов с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником, отметив их мужество, стойкость и верность долгу. Об этом он написал в своем канале на платформе МАКС.
"Один морпех может многое, двое — могут все". Крылатая фраза, очень точно отражающая главные качества морских пехотинцев, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это мужество и воинская доблесть, стойкость и верность долгу", — написал Аксенов.
По его словам, морпехи всегда там, где особенно трудно, и выполняют самые ответственные боевые задачи на самых сложных участках.
"Так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня. Военнослужащие морской пехоты громят врага на фронтах специальной военной операции, действуют профессионально, дерзко и самоотверженно. Мы восхищаемся отвагой и подвигами наших парней, свято чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину", — подчеркнул Аксенов.
Глава республики назвал морских пехотинцев гордостью страны и пожелал, чтобы рядом с ними всегда были надежные товарищи, родные и близкие люди.
"Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и нашей скорейшей Победы!" — заключил Аксенов.
27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов
– Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: