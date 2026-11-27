https://crimea.ria.ru/20261127/vypolnyayut-samye-otvetstvennye-zadachi--v-krymu-otmetili-muzhestvo-morpekhov-1161437863.html

Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов

Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Выполняют самые ответственные задачи – в Крыму отметили мужество морпехов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником, отметив их мужество, стойкость и верность долгу. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T09:46

2026-11-27T09:46

2026-11-27T09:46

сергей аксенов

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

крым

морская пехота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником, отметив их мужество, стойкость и верность долгу. Об этом он написал в своем канале на платформе МАКС."Один морпех может многое, двое — могут все". Крылатая фраза, очень точно отражающая главные качества морских пехотинцев, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это мужество и воинская доблесть, стойкость и верность долгу", — написал Аксенов.По его словам, морпехи всегда там, где особенно трудно, и выполняют самые ответственные боевые задачи на самых сложных участках. Глава республики назвал морских пехотинцев гордостью страны и пожелал, чтобы рядом с ними всегда были надежные товарищи, родные и близкие люди."Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и нашей скорейшей Победы!" — заключил Аксенов.27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дед-фронтовик говорил о морпехах: как боец с Кубани попал в 810-ю бригаду Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, крым, морская пехота