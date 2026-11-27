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Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму
Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму
Куратора и двоих участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорили к лишению свободы на срок от 6,5 до 8 лет, сообщает Следком по... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T14:40
2026-11-27T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Куратора и двоих участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорили к лишению свободы на срок от 6,5 до 8 лет, сообщает Следком по Крыму и Севастополю.Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговыв России"* и входящие в ее структуру отделения признаны экстремистскими и запрещены на территории государства.Как выяснилось, трое мужчин и женщина организовывали собрания запрещенной организации, собирали деньги на ее работу. Один из мужчин являлся куратором, второй – главой симферопольской общины, третий – активным участником организации. Деятельность сектантов пресекли сотрудники ФСБ и МВД.Суд назначил женщине три года условно с аналогичным испытательным сроком, уточнили в СК.Ранее в Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России признали экстремистской украинскую организацию "Желтая лента"*Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернетеСнимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор
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крым, новости крыма, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мвд по республике крым, следком крыма и севастополя
Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму
В Крыму участников и куратора экстремистской ячейки приговорили к длительным срокам
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Куратора и двоих участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорили к лишению свободы на срок от 6,5 до 8 лет, сообщает Следком по Крыму и Севастополю.
Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговыв России"* и входящие в ее структуру отделения признаны экстремистскими и запрещены на территории государства.
"Собранные Главным следственным управлением Следкома России по РК и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора трем жителям полуострова. Они признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации и финансировании экстремисткой деятельности", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, трое мужчин и женщина организовывали собрания запрещенной организации, собирали деньги на ее работу. Один из мужчин являлся куратором, второй – главой симферопольской общины, третий – активным участником организации. Деятельность сектантов пресекли сотрудники ФСБ и МВД.
"Решением суда фигуранты признаны виновными. Мужчины приговорены к следующим срокам наказания – 8 лет, 7,6 лет и 6,5 лет лишения свободы каждый в исправительной колонии общего режима", - добавили в Следкоме.
Суд назначил женщине три года условно с аналогичным испытательным сроком, уточнили в СК.
Ранее в Крыму возбуждено
уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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