https://crimea.ria.ru/20261127/vynesen-prigovor-uchastnikam-i-kuratoru-ekstremistskoy-yacheyki-v-krymu-1161452115.html

Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму

Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Вынесен приговор участникам и куратору экстремистской ячейки в Крыму

Куратора и двоих участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорили к лишению свободы на срок от 6,5 до 8 лет, сообщает Следком по... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T14:40

2026-11-27T14:40

2026-11-27T14:40

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"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Куратора и двоих участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорили к лишению свободы на срок от 6,5 до 8 лет, сообщает Следком по Крыму и Севастополю.Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговыв России"* и входящие в ее структуру отделения признаны экстремистскими и запрещены на территории государства.Как выяснилось, трое мужчин и женщина организовывали собрания запрещенной организации, собирали деньги на ее работу. Один из мужчин являлся куратором, второй – главой симферопольской общины, третий – активным участником организации. Деятельность сектантов пресекли сотрудники ФСБ и МВД.Суд назначил женщине три года условно с аналогичным испытательным сроком, уточнили в СК.Ранее в Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России признали экстремистской украинскую организацию "Желтая лента"*Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернетеСнимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор

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