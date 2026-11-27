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ВТБ увеличил чистую прибыль почти на 11% за 10 месяцев

ВТБ увеличил чистую прибыль почти на 11% за 10 месяцев - РИА Новости Крым, 27.11.2026

ВТБ увеличил чистую прибыль почти на 11% за 10 месяцев

Чистая прибыль ВТБ за октябрь и 10 месяцев текущего года достигла 451,1 миллиарда рублей — это на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, при... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T14:15

2026-11-27T14:15

2026-11-27T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Чистая прибыль ВТБ за октябрь и 10 месяцев текущего года достигла 451,1 миллиарда рублей — это на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, при рентабельности капитала 18,9%, сообщает пресс-служба банка.В октябре чистая прибыль группы составила 43,6 миллиарда рублей, увеличившись на 65,2% год к году. Чистые операционные доходы до резервов за 10 месяцев выросли на 41,1%, до 1 266,2 миллиарда рублей, на фоне роста чистых процентных доходов — на 119,1%, до 692,8 миллиарда рублей, и чистых комиссионных доходов — на 25,0%, до 312,5 миллиарда рублей.По его словам, результаты октября и 10 месяцев позволяют подтвердить прогноз по чистой прибыли группы за 2026 год в размере не менее 600 миллиардов рублей.На фоне общего роста кредитования банки меняют структуру портфелей в пользу корпоративного сегмента. По состоянию на 31 октября 2026 года, активы группы составили 39,6 триллиона рублей, увеличившись на 7,3% с начала года. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за десять месяцев на 7,2%, до 26,3 триллиона рублей: кредиты юридическим лицам увеличились на 12,6%, до 19,4 триллиона рублей, тогда как портфель кредитов физлицам сократился на 5,4%, до 6,9 триллиона рублей. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на четыре процентных пункта, до 26%.Объем средств клиентов — физических лиц снизился за 10 месяцев на 1,2%, до 13,8 триллиона рублей, средства юридических лиц выросли на 3,4%, до 14,3 триллиона рублей. Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) составило 88,0% против 83,2% на конец 2025 года.Расходы на создание резервов за 10 месяцев составили 214,7 миллиарда рублей, увеличившись на 81,8% год к году, стоимость риска — 1,0%. Расходы на персонал и административные расходы выросли на 12,5%, до 486,1 миллиарда рублей, при этом соотношение расходов к чистым операционным доходам снизилось до 38,3% против 48,1% годом ранее. Нормативы достаточности капитала банка остаются выше регуляторных минимумов: показатель Н20.0 на 1 ноября составил 10,8% против 9,8% на начало года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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