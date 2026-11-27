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ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин
ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2026
ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин
Военно-морской флот России до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев, три из которых – проекта "Ясень". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T19:00
2026-11-27T19:00
2026-11-27T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев, три из которых – проекта "Ясень". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в пятницу находится в Северодвинске. Он принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь".Он отметил, что "Пермь" стал уже пятым подводным крейсером проекта "Ясень-М", который поставлен флоту за последние шесть лет. Многоцелевые подводные лодки этого типа отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая Военно-морского флота России, они способны успешно решать задачи в любом районе мирового океана, указал президент.Путин выразил уверенность, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме.Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь" вооружена в том числе гиперзвуковым комплексом "Циркон". Субмарина способна скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, вмф, подводный флот россии, новости, безопасность, гиперзвуковая ракета "циркон", архангельская область
ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин
ВМФ России пополнится пятью подводными ракетоносцами до 2030 года – Путин
19:00 27.11.2026 (обновлено: 19:06 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев, три из которых – проекта "Ясень". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу находится в Северодвинске. Он принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь".
"Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы. Так, в соответствии с планами "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три - проекта "Ясень-М", - сказал Путин.
Он отметил, что "Пермь" стал уже пятым подводным крейсером проекта "Ясень-М", который поставлен флоту за последние шесть лет. Многоцелевые подводные лодки этого типа отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая Военно-морского флота России, они способны успешно решать задачи в любом районе мирового океана, указал президент.
"Хочу особо отметить, что Россия – одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки – оружие глобального уровня и значения", – добавил глава государства.
Путин выразил уверенность, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме.
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь" вооружена в том числе гиперзвуковым комплексом "Циркон". Субмарина способна скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника.
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