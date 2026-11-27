https://crimea.ria.ru/20261127/vmf-rossii-poluchit-pyat-podvodnykh-raketonostsev-do-2030-goda--putin-1161465741.html

ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин

ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2026

ВМФ России получит пять подводных ракетоносцев до 2030 года – Путин

Военно-морской флот России до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев, три из которых – проекта "Ясень". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:00

2026-11-27T19:00

2026-11-27T19:06

владимир путин (политик)

россия

вмф

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безопасность

гиперзвуковая ракета "циркон"

архангельская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев, три из которых – проекта "Ясень". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в пятницу находится в Северодвинске. Он принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь".Он отметил, что "Пермь" стал уже пятым подводным крейсером проекта "Ясень-М", который поставлен флоту за последние шесть лет. Многоцелевые подводные лодки этого типа отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая Военно-морского флота России, они способны успешно решать задачи в любом районе мирового океана, указал президент.Путин выразил уверенность, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме.Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь" вооружена в том числе гиперзвуковым комплексом "Циркон". Субмарина способна скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вмф, подводный флот россии, новости, безопасность, гиперзвуковая ракета "циркон", архангельская область