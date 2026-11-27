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В Ялте громко - что происходит

В Ялте громко - что происходит - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Ялте громко - что происходит

Громкие звуки в Ялте, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T11:34

2026-11-27T11:34

2026-11-27T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Ялте, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба."В западном районе муниципального округа может быть шумно. Будут проводиться учения. Об окончании проинформируем дополнительно", - говорится в сообщении.Жителей и гостей курортной столицы полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя