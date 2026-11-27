https://crimea.ria.ru/20261127/v-tsentre-simferopolya-otkrylas-fotovystavka-k-yubileyu-patriarkha-kirilla-1161439688.html

В центре Симферополя открылась фотовыставка к юбилею патриарха Кирилла

В центре Симферополя открылась фотовыставка к юбилею патриарха Кирилла - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В центре Симферополя открылась фотовыставка к юбилею патриарха Кирилла

Фотовыставка "Жизнь в служении", приуроченная к 80-летию Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открылась в центре Симферополя. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T10:56

2026-11-27T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Жизнь в служении", приуроченная к 80-летию Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открылась в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.На выставке, расположенной на Екатерининской улице, представлены архивные и современные снимки о жизни и служении патриарха Кирилла. По данным Крымской митрополии, экспозиция призвана показать, как служение предстоятеля укрепляет связь поколений, поддерживает созидательные начинания и способствует развитию церковно-общественного диалога.Тематические фотовыставки, посвященные жизни и служению патриарха Кирилла, открылись в эти дни также в Новом Херсонесе, у Александро-Невского кафедрального собора Симферополя и в Феодосийском музее древностей.Предстоятель Русской православной церкви 20 ноября 2026 года отметил 80-летие. Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси. Ранее глава государства подписал указ о присуждении патриарху Кириллу государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим пытается разрушить духовную основу украинского народа - Патриарх КириллСергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден

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