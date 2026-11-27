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В Симферополе на двух участках ограничат движение транспорта на два дня
В Симферополе на двух участках ограничат движение транспорта на два дня - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В Симферополе на двух участках ограничат движение транспорта на два дня
В Симферополе на двух участках будет ограничено движение транспорта на два дня из-за ремонта ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T17:34
2026-11-27T17:34
2026-11-27T17:34
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новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на двух участках будет ограничено движение транспорта на два дня из-за ремонта ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, симферополь, ограничение движения
В Симферополе на двух участках ограничат движение транспорта на два дня
В Симферополе ограничат движение на двух участках улиц из-за ремонта ливневой канализации