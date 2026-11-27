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В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы
В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы
В Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов. Его вовремя остановили, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T13:16
2026-11-27T13:16
2026-11-27T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов. Его вовремя остановили, сообщили в правительстве города.По данным правительства Севастополя, пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Уточняется, что бдительность проявила сотрудница охранного предприятия, обеспечивающего пропускной режим в учебном заведении. Женщина воспользовалась тревожной кнопкой, на место оперативно прибыли сотрудники МВД.В правительстве города подчеркнули, что многоуровневая система безопасности сегодня действует во всех образовательных учреждениях региона - школах, детских садах, колледжах и техникумах.Ранее сообщалось, что подросток ранил ножом учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. До этого стало известно, что семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнениеВ Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиковСтудент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
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севастополь, безопасность, образование в крыму и севастополе, новости севастополя
В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы
Учащийся пытался пронести в Севастопольский колледж колюще-режущие предметы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов. Его вовремя остановили, сообщили в правительстве города.
"Накануне в Севастопольском профессиональном художественном колледже произошел инцидент: один из учащихся попытался пронести в здание несколько колюще-режущих предметов… Опасные предметы были своевременно обнаружены, а учащийся остановлен при входе в здание", - говорится в сообщении.
По данным правительства Севастополя, пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Уточняется, что бдительность проявила сотрудница охранного предприятия, обеспечивающего пропускной режим в учебном заведении. Женщина воспользовалась тревожной кнопкой, на место оперативно прибыли сотрудники МВД.
В правительстве города подчеркнули, что многоуровневая система безопасности сегодня действует во всех образовательных учреждениях региона - школах, детских садах, колледжах и техникумах.
Ранее сообщалось, что подросток ранил ножом
учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. До этого стало известно, что семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника
, пострадавший в тяжелом состоянии.
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