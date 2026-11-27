https://crimea.ria.ru/20261127/v-sevastopole-uchenik-pytalsya-pronesti-v-kolledzh-opasnye-predmety-1161446440.html

В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы

В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Севастополе ученик пытался пронести в колледж опасные предметы

В Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов. Его вовремя остановили, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T13:16

2026-11-27T13:16

2026-11-27T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов. Его вовремя остановили, сообщили в правительстве города.По данным правительства Севастополя, пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Уточняется, что бдительность проявила сотрудница охранного предприятия, обеспечивающего пропускной режим в учебном заведении. Женщина воспользовалась тревожной кнопкой, на место оперативно прибыли сотрудники МВД.В правительстве города подчеркнули, что многоуровневая система безопасности сегодня действует во всех образовательных учреждениях региона - школах, детских садах, колледжах и техникумах.Ранее сообщалось, что подросток ранил ножом учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. До этого стало известно, что семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнениеВ Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиковСтудент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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