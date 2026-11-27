https://crimea.ria.ru/20261127/v-sevastopole-slyshna-strelba--chto-proiskhodit-v-gorode-1161466107.html

В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе

В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе

В Севастополе вечером в пятницу до 21:00 проходят учения военного флота с применением оружия и техники, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:22

2026-11-27T19:22

2026-11-27T19:22

севастополь

михаил развожаев

учения

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу до 21:00 проходят учения военного флота с применением оружия и техники, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости севастополя