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В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе
В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе
В Севастополе вечером в пятницу до 21:00 проходят учения военного флота с применением оружия и техники, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T19:22
2026-11-27T19:22
2026-11-27T19:22
севастополь
михаил развожаев
учения
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армия и флот
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу до 21:00 проходят учения военного флота с применением оружия и техники, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости севастополя
В Севастополе слышна стрельба – что происходит в городе
В Севастополе в пятницу вечером проходят учения флота с применением оружия и техники