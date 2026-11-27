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В Севастополе родители обвиняют работницу школы в избиении их сына
В Севастополе родители обвиняют работницу школы в избиении их сына - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В Севастополе родители обвиняют работницу школы в избиении их сына
В Севастополе проверяют информацию о возможном насилии над 12-летним школьником со стороны сотрудницы образовательного учреждения, сообщили в Следкоме по Крыму... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T12:14
2026-11-27T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют информацию о возможном насилии над 12-летним школьником со стороны сотрудницы образовательного учреждения, сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.По информации следователей, информацию о происшедшем опубликовали родители мальчика в соцсетях.Следователи подключились к выяснению обстоятельств произошедшего.Также проверку в школе организовала прокуратура Гагаринского района города."Прокуратурой будет дана оценка полноте исполнения законодательства об образовании, в том числе в части обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации", - сообщили в региональном надзорном ведомстве.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка Крымчанин избил подростка и сбежал за границу – его будут судитьПерелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
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севастополь, новости севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, школа, происшествия
В Севастополе родители обвиняют работницу школы в избиении их сына
В Севастополе прокуратура и Следком проверяют информацию о насилии над ребенком в школе
12:14 27.11.2026 (обновлено: 12:21 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют информацию о возможном насилии над 12-летним школьником со стороны сотрудницы образовательного учреждения, сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
По информации следователей, информацию о происшедшем опубликовали родители мальчика в соцсетях.
"В социальных медиа сообщается, что родители учащегося обвиняют работницу общеобразовательного учреждения в избиении их 12-летнего сына во время школьной линейки. По их словам, у ребенка обнаружили синяки, ссадины и ушибы", - сообщили в Следкоме.
Следователи подключились к выяснению обстоятельств произошедшего.
Также проверку в школе организовала прокуратура Гагаринского района города.
"Прокуратурой будет дана оценка полноте исполнения законодательства об образовании, в том числе в части обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации", - сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль
уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске.
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