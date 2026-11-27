https://crimea.ria.ru/20261127/v-rossii-zaregistrirovan-kletochnyy-preparat-dlya-lecheniya-raka-1161447087.html

В России зарегистрирован клеточный препарат для лечения рака

В России зарегистрирован клеточный препарат для лечения рака - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В России зарегистрирован клеточный препарат для лечения рака

В России впервые зарегистрирован клеточный препарат для лечения опухолей. Лицензию от Министерства здравоохранения РФ получил Национальный медицинский... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T14:07

2026-11-27T14:07

2026-11-27T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В России впервые зарегистрирован клеточный препарат для лечения опухолей. Лицензию от Министерства здравоохранения РФ получил Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины (НМИЦ), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.Новая лицензия позволяет применять препарат "Утжефра" не только в НМИЦ гематологии, но и в других российских лечебных учреждениях, отметили в пресс-службе.Уточняется, что ранее действовавшая лицензия допускала производство такого препарата только в рамках клинического исследования.Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" (непатентованное название - гемагенлеклейцел) для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови разработан в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России, он прошел все фазы доклинических исследований. Препарат производится на основе собственных Т-лимфоцитов пациента.Ранее российские ученые разработали таргетный препарат для диагностики и лечения агрессивного рака молочной железы.Также Минздрав ранее зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей. Препарат эффективен в борьбе с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФРоссийские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолыВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лекарства, лекарство от рака, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, онкология