https://crimea.ria.ru/20261127/v-rossii-vyyavlen-esche-odin-sluchay-zarazheniya-ospoy-obezyan-1161468975.html

В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян

В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян

Новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщает межрегиональное... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T23:19

2026-11-27T23:19

2026-11-27T23:20

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

оспа обезьян

вирусы

роспотребнадзор

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.Ситуация находится на контроле межрегионального управления Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.Накануне два человека были госпитализированы с подозрением на оспу обезьян в Петербурге.Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах, сообщал ранее доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.Риски заболеть также есть в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Таиланде. В 2026 году о случаях распространения оспы обезьян информировали Колумбия, Дания, Эквадор, Сингапур, Норвегия, Коста-Рика, Гана, Литва, добавил он.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

падение автобуса в реку в санкт-петербурге, оспа обезьян, вирусы, роспотребнадзор, общество, новости