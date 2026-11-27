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В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян
В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян
Новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщает межрегиональное... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T23:19
2026-11-27T23:19
2026-11-27T23:20
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
оспа обезьян
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.Ситуация находится на контроле межрегионального управления Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.Накануне два человека были госпитализированы с подозрением на оспу обезьян в Петербурге.Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах, сообщал ранее доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.Риски заболеть также есть в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Таиланде. В 2026 году о случаях распространения оспы обезьян информировали Колумбия, Дания, Эквадор, Сингапур, Норвегия, Коста-Рика, Гана, Литва, добавил он.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, оспа обезьян, вирусы, роспотребнадзор, общество, новости
В России выявлен еще один случай заражения оспой обезьян
Новый случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге
23:19 27.11.2026 (обновлено: 23:20 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получена информация о случае заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки", - говорится в сообщении.
Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится на контроле межрегионального управления Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
Накануне два человека были госпитализированы с подозрением на оспу обезьян в Петербурге.
Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах, сообщал ранее доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.
Риски заболеть также есть в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Таиланде. В 2026 году о случаях распространения оспы обезьян информировали Колумбия, Дания, Эквадор, Сингапур, Норвегия, Коста-Рика, Гана, Литва, добавил он.
В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию
в России в сентябре.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.
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