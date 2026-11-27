https://crimea.ria.ru/20261127/v-rossii-ustanovlen-edinyy-tarif-na-elektroenergiyu-dlya-zhiteley-snt-1161467385.html

В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Правительство РФ установило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в диапазоне от... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T20:21

2026-11-27T20:21

2026-11-27T20:21

россия

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены и тарифы

электроэнергия

новости

снт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ установило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в диапазоне от 0,7 до 1. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Ранее понижающие коэффициенты применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком.Теперь установлен единый тариф как для коллективных договоров СНТ, так и для потребителей, которые заключили договор напрямую, указали в ФАС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, электроэнергия, новости, снт, общество