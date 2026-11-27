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В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
Правительство РФ установило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в диапазоне от... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T20:21
2026-11-27T20:21
2026-11-27T20:21
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фас (федеральная антимонопольная служба)
цены и тарифы
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ установило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в диапазоне от 0,7 до 1. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Ранее понижающие коэффициенты применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком.Теперь установлен единый тариф как для коллективных договоров СНТ, так и для потребителей, которые заключили договор напрямую, указали в ФАС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, электроэнергия, новости, снт, общество
В России установлен единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
Кабмин установил единый тариф на свет для жителей СНТ в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ установило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в диапазоне от 0,7 до 1. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Правительство РФ установило единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ. К тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора: в городе, селе или межселенной территории", - говорится в сообщении.
Ранее понижающие коэффициенты применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком.
Теперь установлен единый тариф как для коллективных договоров СНТ, так и для потребителей, которые заключили договор напрямую, указали в ФАС.
"Если раньше потребитель оплачивал электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, то теперь стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ, если в регионе принято такое решение", - отметили в ведомстве.
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