В Новороссийске 70 квартир повреждены в результате атаки ВСУ
В Новороссийске в 70 квартирах многоэтажки повреждено остекление после атаки дрона ВСУ
16:26 27.11.2026 (обновлено: 17:32 27.11.2026)
© Telegram-канал Андрей Кравченко Последствия атаки ВСУ на Новороссийск с 1 на 2 марта 2026 года
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В результате атаки вражеского беспилотника в Новороссийске повреждения получили 70 квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на пятницу. Пострадали три человека. Упавшие обломки беспилотника выбили окна в многоквартирном доме, в двух частных домах вспыхнули пожары.
"В результате атаки БПЛА в Новороссийске в 70 квартирах повреждено остекление. Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже", - говорится в сообщении.
На месте сотрудники районной администрации проводят обходы, обследуют пострадавшие квартиры и помогают жителям. Прилегающую территорию расчищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой.
"В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа. Профильные службы продолжают обследование", - проинформировал оперштаб.
Накануне в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край произошел пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе, случился разлив нефти из поврежденных резервуаров.
Также в четверг сообщалось, что в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.
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