https://crimea.ria.ru/20261127/v-novorossiyske-70-kvartir-povrezhdeny-v-rezultate-ataki-vsu-1161460570.html

В Новороссийске 70 квартир повреждены в результате атаки ВСУ

В Новороссийске 70 квартир повреждены в результате атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Новороссийске 70 квартир повреждены в результате атаки ВСУ

В результате атаки вражеского беспилотника в Новороссийске повреждения получили 70 квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T16:26

2026-11-27T16:26

2026-11-27T17:32

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кубань

новороссийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В результате атаки вражеского беспилотника в Новороссийске повреждения получили 70 квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на пятницу. Пострадали три человека. Упавшие обломки беспилотника выбили окна в многоквартирном доме, в двух частных домах вспыхнули пожары.На месте сотрудники районной администрации проводят обходы, обследуют пострадавшие квартиры и помогают жителям. Прилегающую территорию расчищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой.Накануне в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край произошел пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе, случился разлив нефти из поврежденных резервуаров.Также в четверг сообщалось, что в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и морями сбили беспилотникиВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек

краснодарский край

кубань

новороссийск

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краснодарский край, кубань, новороссийск, атаки всу, происшествия, новости сво, новости