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Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
В Крыму временно закрыт проезд по горному участку трассы "Бахчисарай — Ялта". Об этом сообщили в минтрансе Республики Крым. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T12:45
2026-11-27T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму временно закрыт проезд по горному участку трассы "Бахчисарай — Ялта". Об этом сообщили в минтрансе Республики Крым.Проезд на указанном участке закрыт по причине ухудшения погодных условий и обильных осадков в виде дождя и снега на плато Ай-Петри, пояснили в ведомстве."Ограничение будет действовать до полного устранения последствий непогоды. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства транспорта Республики Крым", - отметили в региональном минтрансе.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и следовать указаниям временных дорожных знаков.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в пятницу Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды
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дороги, дороги крыма, крым, новости крыма
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
В Крыму из-за непогоды закрыт проезд по горному участку дороги "Бахчисарай - Ялта"
12:45 27.11.2026 (обновлено: 13:05 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму временно закрыт проезд по горному участку трассы "Бахчисарай — Ялта". Об этом сообщили в минтрансе Республики Крым.
"В Крыму временно закрыт проезд по горному участку трассы "Бахчисарай — Ялта" (35К-020, от с. Соколиное — Ай-Петри — Ялта км 25+000 - 65+000) для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Проезд на указанном участке закрыт по причине ухудшения погодных условий и обильных осадков в виде дождя и снега на плато Ай-Петри, пояснили в ведомстве.
"Ограничение будет действовать до полного устранения последствий непогоды. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства транспорта Республики Крым", - отметили в региональном минтрансе.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала
, что календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром.
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