https://crimea.ria.ru/20261127/v-krymu-vremenno-zakryli-gornyy-uchastok-trassy-bakhchisaray--yalta-1161445530.html

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

В Крыму временно закрыт проезд по горному участку трассы "Бахчисарай — Ялта". Об этом сообщили в минтрансе Республики Крым. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T12:45

2026-11-27T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму временно закрыт проезд по горному участку трассы "Бахчисарай — Ялта". Об этом сообщили в минтрансе Республики Крым.Проезд на указанном участке закрыт по причине ухудшения погодных условий и обильных осадков в виде дождя и снега на плато Ай-Петри, пояснили в ведомстве."Ограничение будет действовать до полного устранения последствий непогоды. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства транспорта Республики Крым", - отметили в региональном минтрансе.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и следовать указаниям временных дорожных знаков.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в пятницу Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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