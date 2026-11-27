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В Крыму освоили более 80% федеральной госпрограммы развития полуострова
В Крыму освоили более 80% федеральной госпрограммы развития полуострова - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В Крыму освоили более 80% федеральной госпрограммы развития полуострова
На сегодняшний день в Крыму освоено более 80% средств по федеральной госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T14:46
2026-11-27T14:46
2026-11-27T14:46
реализация фцп в крыму и севастополе
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму освоено более 80% средств по федеральной госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он добавил, что все работы идут по графику, риски по вводу запланированных объектов отсутствуют.Гоцанюк также отметил, что для обеспечения полного освоения выделенных денег и своевременной сдачи объектов в рамках региональной адресной инвестиционной программы власти республики разбирают все проблемные вопросы "в ручном режиме"."Главная цель – до конца года закрыть все обязательства, обеспечить освоение средств и ввести в эксплуатацию все запланированные объекты", - подчеркнул председатель Совмина.Как сообщалось, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. В Госдуме отметили, что изменения направлены на то, чтобы сохранить положительную динамику в регионах в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается реконструкция очистных сооружений в ФоросеВ Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 годОбщежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
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реализация фцп в крыму и севастополе, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", юрий гоцанюк, крым, новости крыма, экономика крыма
В Крыму освоили более 80% федеральной госпрограммы развития полуострова
По программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя освоено 80% средств
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму освоено более 80% средств по федеральной госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"По федеральной программе фиксируем положительную динамику. На сегодняшний день уровень освоения средств составляет более 80% от общего объема финансирования на конец года", - написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Он добавил, что все работы идут по графику, риски по вводу запланированных объектов отсутствуют.
Гоцанюк также отметил, что для обеспечения полного освоения выделенных денег и своевременной сдачи объектов в рамках региональной адресной инвестиционной программы власти республики разбирают все проблемные вопросы "в ручном режиме".
"Главная цель – до конца года закрыть все обязательства, обеспечить освоение средств и ввести в эксплуатацию все запланированные объекты", - подчеркнул председатель Совмина.
Как сообщалось, депутаты Госдумы рассмотрят
законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. В Госдуме отметили, что изменения направлены на то, чтобы сохранить положительную динамику в регионах в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
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