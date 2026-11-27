https://crimea.ria.ru/20261127/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-shtorma-1161445706.html

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

На выходных, а также в понедельник, в Крыму ожидаются штормовой ветер и сильные ливни, переходящие в снег. В связи с этим в республике объявлено экстренное... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T12:53

2026-11-27T12:53

2026-11-27T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На выходных, а также в понедельник, в Крыму ожидаются штормовой ветер и сильные ливни, переходящие в снег. В связи с этим в республике объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.Кроме того, 28 ноября ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные, вечером переходящие в мокрый снег. Также спасатели предупредили об отложении мокрого снега и гололедице. 29 и 30 ноября местами будет идти снег, уточнили в МЧС.Спасатели рекомендуют в этот период уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков. Также необходимо ограничить пребывание вблизи от русел рек, в том числе и пересохших.На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не выходить в горно-лесную местность. Водителям соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, по возможности ограничить проезд через Грушевский и Ангарский перевалы, исключить выезд на плато Ай-Петри, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что календарная зима придет в Крым со снегом и очень сильным северо-восточным ветром.Также отмечалось, что в Керченском проливе в пятницу ожидается сильный ветер и двухметровые волны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ноябрь передаёт декабрю "ледяные погоны"Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горахКакой будет погода в Крыму в пятницу

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