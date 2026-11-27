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В Крыму обозначили АЗС с бензином в наличии

В Крыму обозначили АЗС с бензином в наличии - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Крыму обозначили АЗС с бензином в наличии

В пятницу, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом со ссылкой на Минтопэнерго... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T07:48

2026-11-27T07:48

2026-11-27T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В пятницу, 26 ноября, автомобильное топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на заправках двух сетей. Об этом со ссылкой на Минтопэнерго республики сообщает пресс-служба правительства Крыма.Так, с 8:00 реализация АИ-92, АИ-95 и ДТ осуществляется на АЗС "АТАН".С 14:00 АИ-95 и ДТ будут доступны на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида — в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 АИ-92, АИ-95 и ДТ можно будет заправить на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК.С 17:00 АИ-95 и ДТ будут реализовываться на АЗС "ТЭС" в городском округе Ялта.В правительстве региона призвали автомобилистов перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, заявлял ранее вице-премьер страны Александр Новак.ВСУ не прекращают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он акцентировал, что в связи с этим Россия будет предпринимать ответные меры.31 октября правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года.Ранее сообщалось, что производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива.Также вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак рассказал о ситуации на топливном рынке РоссииПутин назвал главную задачу на топливном рынке РоссииВозвращение лимитов на бензин в Севастополе — это вынужденная мера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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