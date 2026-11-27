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В Крыму на маршруты вышли новые автобусы

В Крыму на маршруты вышли новые автобусы - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В Крыму на маршруты вышли новые автобусы

В Крыму на городские и пригородные маршруты направили новые автобусы. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T11:46

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2026-11-27T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на городские и пригородные маршруты направили новые автобусы. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".Уточняется, что новые автобусы вышли на маршруты Симферополя, Симферопольского, Джанкойского и Сакского районов.В частности, в столице Крыма новые автобусы марки ПАЗ среднего класса направлены на маршруты:- №81 "ул. Титова (РДКБ) - ДОУ № 23";- №9 "Железнодорожный вокзал - Комсомольское" (2 автобуса);- №12Б "ул. Красноармейская (сквер) - ул. Крымская";- №397-23 "Симферополь - Прудовое";- №364-23 "ул. Героев Сталинграда - Новоселовка";- №456-23 "Шафранное - Симферополь".В селе Изумрудное Джанкойского района новый автобус марки ПАЗ среднего класса вышел на маршрут №6.1. Автобус марки ЛиАЗ большого класса начал курсировать на маршруте №271-14 "Джанкой - Вольное". Еще один новый автобус будет обслуживать маршрут №457-22 "Саки - Шелковичное".В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года регион получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Позже Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего классов. Техника закупается по двум направлениям: в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и по соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и Сомином Крыма.С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе 12 новых автобусов вышли на городские маршрутыВ Крыму сформировали парк резервных автобусовИз Севастополя через Крымский мост запустят новые автобусные рейсы

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