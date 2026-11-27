https://crimea.ria.ru/20261127/v-khersonese-tavricheskom-sozdayut-osobye-suveniry-po-motivam-arkheonakhodok-1161347291.html

В "Херсонесе Таврическом" создают особые сувениры по мотивам археонаходок

В "Херсонесе Таврическом" создают особые сувениры по мотивам археонаходок - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В "Херсонесе Таврическом" создают особые сувениры по мотивам археонаходок

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" разрабатывает особую сувенирную продукцию и линейку узнаваемой одежды, которая также отталкивается от научных... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T07:01

2026-11-27T07:01

2026-11-27T07:01

херсонес

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

музеи крыма

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

елена морозова

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/07/1a/1119840150_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_42a8d8208f84a7676632f8738350b0f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" разрабатывает особую сувенирную продукцию и линейку узнаваемой одежды, которая также отталкивается от научных исследований. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея Елена Морозова.По ее словам, ювелирные изделия музея пользуются огромной популярностью и создаются по мотивам находок."Мы очень сейчас нацелены на разработку линейки одежды. И эта херсонесская одежда узнаваемая. Мы хотим, чтобы люди это носили, гордились этим, хвастались, дарили друг другу, тем самым популяризируя наш музей", — подчеркнула директор музея.Ранее сообщалось, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" создал интеллектуальную семейную игру и стал единственным музеем в стране, принявшим участие во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка", который организовало Российское общество "Знание". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по развитию музея Наталья Коробицина.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича — основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"В Херсонесе создают новую магистральную экспозициюВ крымской школе открыли музей "Память и время"

херсонес

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", музеи крыма, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, елена морозова