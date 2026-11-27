https://crimea.ria.ru/20261127/v-dnr-zhenschina-planirovala-ubiystvo-voennogo-pri-pomoschi-udarnykh-dronov-1161438267.html

В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов

В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов - РИА Новости Крым, 27.11.2026

В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов

В Донецкой Народной Республике задержали 29-летнюю местную жительницу, готовившую по заданию украинских кураторов покушение на высокопоставленного военного. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T09:54

2026-11-27T09:54

2026-11-27T10:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

терроризм

покушение

украина

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержали 29-летнюю местную жительницу, готовившую по заданию украинских кураторов покушение на высокопоставленного военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации ведомства, женщина, установив контакт с представителями спецслужб Украины, передавала им данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Волновахском и Мариупольском муниципалитетах. Позже в Донецке женщина вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств.Для покушения были задействованы три ударных беспилотника "Баба Яга" с самодельными взрывными устройствами. Системой радиоэлектронной борьбы эти дроны были подавлены и обезврежены взрывотехниками ФСБ России.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По решению суда женщина заключена под стражу.Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил за военными: севастополец получил 15 лет колонии за госизменуВ Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВОРоссиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя

донецкая народная республика (днр)

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), терроризм, покушение, украина, вооруженные силы россии, новости