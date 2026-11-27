https://crimea.ria.ru/20261127/v-dnr-zhenschina-planirovala-ubiystvo-voennogo-pri-pomoschi-udarnykh-dronov-1161438267.html
В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов
В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов - РИА Новости Крым, 27.11.2026
В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов
В Донецкой Народной Республике задержали 29-летнюю местную жительницу, готовившую по заданию украинских кураторов покушение на высокопоставленного военного. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T09:54
2026-11-27T09:54
2026-11-27T10:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
терроризм
покушение
украина
вооруженные силы россии
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357746_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c13c9c188343e180295d369dff009713.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержали 29-летнюю местную жительницу, готовившую по заданию украинских кураторов покушение на высокопоставленного военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации ведомства, женщина, установив контакт с представителями спецслужб Украины, передавала им данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Волновахском и Мариупольском муниципалитетах. Позже в Донецке женщина вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств.Для покушения были задействованы три ударных беспилотника "Баба Яга" с самодельными взрывными устройствами. Системой радиоэлектронной борьбы эти дроны были подавлены и обезврежены взрывотехниками ФСБ России.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По решению суда женщина заключена под стражу.Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил за военными: севастополец получил 15 лет колонии за госизменуВ Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВОРоссиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357746_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_29bf2815cc92b2d31b117dea1c04dba0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), терроризм, покушение, украина, вооруженные силы россии, новости
В ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дронов
В Донецке высокопоставленного военного планировали убить при помощи ударных дронов
09:54 27.11.2026 (обновлено: 10:00 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержали 29-летнюю местную жительницу, готовившую по заданию украинских кураторов покушение на высокопоставленного военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пересечена противоправная деятельность гражданки России 1997 года рождения, причастной к подготовке террористического акта в отношении высокопоставленного российского военнослужащего", - цитирует сообщение РИА Новости.
По информации ведомства, женщина, установив контакт с представителями спецслужб Украины, передавала им данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Волновахском и Мариупольском муниципалитетах. Позже в Донецке женщина вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств.
Для покушения были задействованы три ударных беспилотника "Баба Яга" с самодельными взрывными устройствами. Системой радиоэлектронной борьбы эти дроны были подавлены и обезврежены взрывотехниками ФСБ России.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По решению суда женщина заключена под стражу.
Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор
о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: